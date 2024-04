Video: Xúc động những người lính Điện Biên viếng Nghĩa trang A1

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ A1

Chiều 16-4, tại tỉnh Điện Biên, Đoàn đại biểu dự Chương trình gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ A1, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng đoàn đại biểu trân trọng đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ, các thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân trên chiến trường Điện Biên Phủ.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ

Nghĩa trang Liệt sĩ A1 là một trong 4 nghĩa trang liệt sĩ thời kỳ chống Pháp, nơi an nghỉ chủ yếu là các liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ A1

Trong bom đạn ác liệt, để giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc, làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", hàng nghìn người con ưu tú của Tổ quốc đã không tiếc máu xương, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nằm lại mãi mãi tại mảnh đất này. 70 năm sau giải phóng, hài cốt nhiều liệt sĩ đã được quy tập, an táng và chăm lo hương khói tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên phần lớn trong đó chưa xác định được danh tính.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thắp hương cho các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang A1

Trở về chiến trường xưa sau 70 năm, các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến không khỏi bùi ngùi, xúc động.

Thắp hương cho các đồng đội đã hi sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Bởi vậy, việc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình gặp mặt tại chính mảnh đất Điện Biên là một sự tri ân, một lòng biết ơn đối với những người đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Đây là một trong những chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ.

Cựu Thanh niên xung phong đọc danh sách các liệt sĩ đã hi sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ

Những hoạt động này nhằm góp phần lan tỏa, tôn vinh tầm vóc, ý nghĩa to lớn của sự kiện lịch sử vĩ đại này, từ đó cổ vũ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cha anh, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp nhân dân đã hy sinh, sự hy sinh, đóng góp to lớn vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Những người lính vui mừng khi gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách

Ngày mai (17-4), tại TP Điện Biên Phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức gặp mặt, tri ân gần 200 chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Việc tổ chức chương trình gặp mặt tại chính mảnh đất Điện Biên là một sự tri ân, một lòng biết ơn đối với những người đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước.