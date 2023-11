- Hello! May I help you?



- Can you tell me where the science books are located?

- Ok, follow me!

Sau vài câu đối thoại ngắn gọn, robot Cruzr - "thủ thư AI" - sẽ dẫn sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai) đến đúng vị trí có cuốn sách sách cần tìm. Khi đã tìm được sách, thủ thư đặc biệt này hướng dẫn sinh viên ngồi vào vị trí đọc sách phù hợp. Nếu không còn yêu cầu khác, "thủ thư" di chuyển về cửa chính để tiếp tục hỗ trợ sinh viên khác.

Bùi Xuân Cảnh, Trưởng nhóm AI - Robotics, CLB Khoa học và Công nghệ B304 - Trường ĐH Lạc Hồng, cho biết thời gian đầu tiếp nhận Cruzr, nhóm gặp rất nhiều khó khăn trong việc cài đặt và lập trình robot thực hiện hiệu lệnh. Đến nay, Cruzr có thể dễ dàng ghi nhớ vị trí hàng ngàn cuốn sách, giao tiếp tự nhiên với sinh viên bằng tiếng Anh. "Thay vì sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, nhóm lập trình Cruzr sử dụng 100% tiếng Anh. Đây cũng là cách sinh viên rèn luyện khả năng ngoại ngữ nhiều hơn" - Cảnh cho hay.

Nhóm sinh viên thực hành lập trình trên robot Cruzr

Cruzr có thể tương tác bằng giọng nói, văn bản, video và hành động. Để tạo cảm giác như đang giao tiếp với người thật, nhóm thiết kế thêm những biểu cảm trên khuôn mặt (màn hình robot) như hạnh phúc, vui vẻ, tức giận, tủi thân, đáng yêu...

Cruzr là robot dịch vụ hình người thông minh của UBTECH - nhà cung cấp các giải pháp giáo dục thông qua robot AI, thường được sử dụng để phục vụ ở sân bay, bảo tàng, thư viện, nhà hàng, trung tâm thương mại.

Theo TS Lê Hoành Sử, Trưởng Khoa Hệ thống thông tin Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM), Cruzr được tích hợp nhiều công nghệ AI như nhận dạng giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy, cảm biến môi trường, di chuyển thông minh... Nhờ sử dụng công nghệ U-Slam, robot có thể tự điều chỉnh tuyến đường theo sự thay đổi của môi trường; lập bản đồ khu vực đến 10.000 m2; dễ dàng tránh các gờ, cạnh để đi đến vị trí yêu cầu.

TS Lê Hoành Sử đánh giá Cruzr là điển hình cho robot dịch vụ thông minh trên nền tảng đám mây, phục vụ các hộ gia đình và doanh nghiệp. Sau khi được lập trình, Cruzr hoàn toàn có thể thay thế con người làm một số việc, đảm nhận công việc 24/24 giờ. Bên cạnh việc phục vụ, Cruzr còn có thể lưu lại dữ liệu giao dịch với khách hàng trong ngày, từ đó làm cơ sở để nâng cấp trải nghiệm dịch vụ nhiều hơn.

Khó khăn nhất trong việc "dạy" robot chính là nắm rõ yêu cầu sử dụng của khách hàng và thu thập nguồn dữ liệu để huấn luyện. Đối với tính năng giao tiếp giọng nói, trong môi trường đông đúc, nhiều tiếng ồn, nhiều người di chuyển, robot này có thể xử lý thông tin chậm và chưa thể đạt tính chính xác hoàn hảo như con người.