Viện trưởng VKSND TP HCM thông tin trong năm qua, cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố mới 9.345 vụ việc với 9.831 bị can (tăng 1.748 vụ và 2.967 bị can so với cùng kỳ).

Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội tăng 1.061 vụ; tội phạm về ma túy tăng 722 vụ; tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng 45 vụ; tội phạm về an ninh quốc gia tăng 1 vụ; tội phạm về sở hữu, kinh tế, môi trường giảm 78 vụ.