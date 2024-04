Việt Anh, Minh Trang, Quốc Thảo hội ngộ sau nhiều năm với "Trò chơi mất tích"

Các nghệ sĩ tham gia vở "Trò chơi mất tích" trên sân khấu Quốc Thảo

Vở kịch "Trò chơi mất tích" do hai nghệ sĩ: Quốc Thảo và Nguyễn Thị Minh Ngọc đồng đạo diễn đã có buổi phúc khảo tại Sân khấu Quốc Thảo (Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận). Đây cũng là kịch bản của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc được cảm tác từ tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Cái tên vở ban đầu là "Trái tim khô" và khi Nguyễn Thị Minh Ngọc trao đổi với nghệ sĩ Quốc Thảo, cả hai cùng làm công tác đạo diễn với tên gọi mới "Kẻ giết mướn", nhưng rồi lại sửa tựa lần nữa với tên gọi mới "Trò chơi mất tích".

Điều bất ngờ thú vị là vở có sự hội ngộ sau 20 năm của NSND Việt Anh, NSƯT Minh Trang và nghệ sĩ Quốc Thảo. Họ được xem là nghệ sĩ thế hệ vàng của sân khấu kịch nói TP HCM, trưởng thành từ chiếc nôi sân khấu xã hội hóa đầu tiên của cả nước, đó là Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM (hay còn gọi là sân khấu "5B").

Điểm sáng rõ nhất khi khán giả nhớ đến họ chính là vở "Lôi Vũ" do đạo diễn NSƯT Hoa Hạ dàn dựng. Thời đó, vai Chu Phác Viên do NSND Việt Anh đảm nhận, vai Phồn Y do NSƯT Minh Trang, còn nghệ sĩ Quốc Thảo đóng vai Chu Bình.

Và lần trở lại này, họ có 3 vai diễn đều mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Người đàn ông trung thành với ông chủ, cả đời chấp nhận hy sinh, để giữ vẹn lòng trung; một người phụ nữ dễ sa ngã, yêu mãnh liệt và cũng hối hận trước những việc làm gây tổn thương cho em mình và một gã đàn ông suýt gây nên tội ác nhưng lại hết sức trong sáng, nghĩa tình.

Xoay quanh câu chuyện "Trò chơi mất tích" còn có các nhân vật cũng đầy đặn đất diễn là các vai do NSND Hữu Quốc, NSƯT Tuyết Thu, diễn viên Lâm Thanh Tiệp, Trường Phúc thể hiện.

Suất diễn đầu tiên ra mắt công chúng vào tối 19-4, hứa hẹn bùng nổ vì khán giả vẫn luôn dành tình cảm cho các nghệ sĩ thế hệ vàng, trong đó là sự mong chờ được gặp lại NSƯT Minh Trang sau nhiều năm chưa xuất hiện trên sân khấu kịch.

"Tôi vui trước dự án này nên khi anh Quốc Thảo gọi điện thoại, nhắn tin rủ rê là tôi nhận lời ngay và từ Singapore bay về để tập dợt. Sự hội ngộ sau nhiều năm của chúng tôi sẽ là một kỷ niệm khó quên trong đời nghệ sĩ" – NSƯT Minh Trang chia sẻ.