Giải trí

Việt Hương, Hồng Đào đồng loạt "lên chức" bà ngoại

Minh Khuê

(NLĐO) – Nghệ sĩ Việt Hương, Hồng Đào làm bà ngoại trong phim điện ảnh "Cục vàng của ngoại" do Khương Ngọc đạo diễn.

Việt Hương vào vai bà ngoại Hậu còn Hồng Đào là bà ngoại Khanh 

Nhà sản xuất phim "Cục vàng của ngoại" công bố những hình ảnh, video clip đầu tiên của dự án. Trong đó, bộ ba Việt Hương – Hồng Đào – Lê Khánh của phim "Chị dâu" đều bất ngờ xuất hiện.

Việt Hương, Hồng Đào đồng loạt "lên chức" bà ngoại - Ảnh 1.

Việt Hương vai bà ngoại Hậu

Việt Hương, Hồng Đào đồng loạt "lên chức" bà ngoại - Ảnh 2.

Chăm chút cho cháu ngoại từ nhỏ

Việt Hương, Hồng Đào đồng loạt "lên chức" bà ngoại - Ảnh 3.

Hồng Đào là bà ngoại Khanh

Việt Hương, Hồng Đào đồng loạt "lên chức" bà ngoại - Ảnh 4.

Cả hai tiếp tục tái hợp trong "Cục vàng của ngoại"

Video clip "Cục vàng của ngoại"

Nghệ sĩ vừa đoạt giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" ở Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ III 2025 (DANAFF III), Việt Hương hóa thân thành bà ngoại tên Hậu. Bà Hậu thương con, thương cháu nhưng cố chấp, cứng nhắc với những áp đặt riêng của mình.

Nghệ sĩ Hồng Đào thể hiện vai bà ngoại Khanh, thích chú ý chăm chút vẻ bề ngoại và sính ngoại.

Lê Khánh vào vai Diễm, tiếp tục với mảng miếng hài thoại tung hứng duyên, thể hiện hình ảnh đứa con gái "mỏ hỗn", ưa xéo xắt với mẹ.

Các tuyến nhân vật đều mang màu sắc riêng biệt nhằm tạo ra bức tranh toàn cảnh về tình cảm khăng khít không chỉ gói gọn trong một gia đình mà còn cả tình làng nghĩa xóm.

Nữ nghệ sĩ Việt Hương đùa rằng: "Rất vui khi ba bà ở "Chị dâu" được gặp lại trong "Cục vàng của ngoại", cả ba cứ "túm tụm" lại cười hí hí cả ngày và tiếp tục bị đạo diễn nhắc nhở là không được túm tụm vào nhau".

Khương Ngọc thấy may mắn khi được tiếp tục làm việc với các đàn chị Việt Hương, Hồng Đào...

Đạo diễn Khương Ngọc chia sẻ: "Ngay sau khi hoàn thành tác phẩm trước, tôi có nói sẽ tiếp tục mời hóa thân những nhân vật mà nghệ sĩ Việt Hương, Hồng Đào chưa từng thể hiện. Nếu cả hai nghệ sĩ hứng thú thì tiếp tục cống hiến những vai diễn mới lạ, "đời" và tinh tế đến khán giả. Để nhận được sự gật đầu của các chị là sự thử thách rất lớn mà tôi phải vượt qua. Song song, tôi cũng thấy mình may mắn khi được tiếp tục làm việc với các diễn viên có sự trải đời và giỏi nghề cùng góp mặt".

Việt Hương, Hồng Đào đồng loạt "lên chức" bà ngoại - Ảnh 5.

Tạo hình Lê Khánh trong phim

Việt Hương, Hồng Đào đồng loạt "lên chức" bà ngoại - Ảnh 6.

Việt Hương, Hồng Đào đồng loạt "lên chức" bà ngoại - Ảnh 8.

NSƯT Hữu Châu cũng tham gia

Xuyên suốt video clip, đạo diễn Khương Ngọc dẫn dắt khán giả quay về ký ức ngày mình vừa lọt lòng mẹ đã được bà ngoại nâng niu đón từ tay bác sĩ, được chăm sóc, thay tã… Và ngay cả khi cháu bị sốt thì ngoại cũng chính là người tất tả lo toan.

Bên cạnh đó, yêu thương của ngoại còn bao gồm cả sự bênh vực, bao bọc cháu đến cố chấp khi có ai góp ý, la mắng dù chỉ là đang nói về điều tất yếu "lớn lên là phải đi học".

Đặc biệt, phim có sự tham gia của NSƯT Hữu Châu nhưng cũng không quên luồng gió mới mẻ từ diễn xuất của nữ diễn viên Băng Di, trở lại với điện ảnh sau 2 năm kể từ vai Tư Mắm trong phim "Đất rừng Phương Nam".

"Cục vàng của ngoại" thuộc thể loại tâm lý gia đình, xoay quanh mối quan hệ 3 thế hệ, khai thác sâu tình cảm bà - cháu nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp, không ngại hy sinh bản thân, luôn dành dụm, để dành, lắng lo cho con, cho cháu của người phụ nữ Việt. Phim ra rạp từ 17-10.

Phim Cục vàng của ngoại Việt Hương Hồng Đào Lê Khánh Khương Ngọc
