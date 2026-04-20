Việt Nam bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Việt Nam không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo; mọi hoạt động tín ngưỡng đều được pháp luật bảo vệ; chức sắc, tín đồ tự do thực hành đức tin và đồng thời thực hiện nghĩa vụ công dân. Đảng, Nhà nước nhất quán chủ trương "tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo" như đã khẳng định qua các văn kiện của Đảng.

Thiếu khách quan, phiến diện

Thời gian qua, một số quan điểm sai trái từ các tổ chức nước ngoài, như báo cáo thường niên năm 2026 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF), cố tình xuyên tạc rằng Việt Nam "hạn chế", "kiểm soát chặt chẽ" hoặc "vi phạm" tự do tôn giáo. Những nhận định này thiếu khách quan, dựa trên thông tin phiến diện.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 được tổ chức tại TP HCM .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Mới đây, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho hay Việt Nam kiên quyết bác bỏ những đánh giá nêu trong báo cáo thường niên năm 2026 của USCIRF. Đây là những đánh giá không khách quan, không chính xác, dựa trên các dẫn chứng có dụng ý xấu nhằm vào Việt Nam.

Bà Phạm Thu Hằng khẳng định công dân Việt Nam không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng. Những hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật. Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Thực tế tại Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật thừa nhận, bảo đảm và liên tục được củng cố, phát triển. Cụ thể, điều 24 Hiến pháp năm 2013 quy định rõ: "Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật". Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 cùng các nghị định hướng dẫn đã cụ thể hóa hành lang pháp lý rộng mở, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động tôn giáo.

Theo Sách trắng "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam" - cập nhật đến năm 2025, cả nước có 16 tôn giáo được công nhận, 43 tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp với hơn 27,7 triệu tín đồ - chiếm khoảng 28% dân số. So với năm 2003, số tín đồ tăng gần 60%, tổ chức tôn giáo tăng từ 16 lên 43, cơ sở thờ tự tăng từ 20.900 lên gần 30.000. Hơn 27 triệu tín đồ đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỉ lệ cao, thể hiện sự đồng hành tích cực của đồng bào tôn giáo với sự nghiệp xây dựng đất nước.

Bên cạnh đó, những tổ chức tôn giáo đã thường xuyên tổ chức các lễ hội lớn như Vesak, Giáng sinh, lễ hội Cao Đài, lễ hội Hòa Hảo… Nhiều tôn giáo tham gia tích cực các chương trình an sinh xã hội, xây dựng "ngôi chùa tốt đời đẹp đạo", "giáo xứ an toàn", lớp học tình thương, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và trẻ em khuyết tật.

Đây chính là thực tiễn sống động, bác bỏ mọi luận điệu sai trái cho rằng tôn giáo bị kiểm soát hay chức sắc không được tham gia chính trị.

Hỗ trợ hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, năm 2025, tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cả nước cơ bản ổn định. Chính quyền các cấp đã quan tâm hướng dẫn, giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tổ chức, cá nhân tôn giáo, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền và tôn giáo ngày càng cởi mở, gắn bó hơn; củng cố niềm tin của chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền.

Để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, thời gian tới, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục tham mưu xây dựng, triển khai kịp thời các văn bản của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tập trung trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (sửa đổi) và nghị định quy định chi tiết thi hành.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, khuyến khích các tổ chức tôn giáo đóng góp nguồn lực cho phát triển đất nước; chủ động hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động tuân thủ pháp luật và hiến chương, điều lệ.

Tăng cường đối thoại, xây dựng mối quan hệ gắn bó, chân thành, cởi mở với chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo. Đổi mới và đa dạng hóa hình thức vận động để thu hút, tập hợp tổ chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo tham gia các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại về tôn giáo, chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế và khu vực về tôn giáo nhằm truyền tải những thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để cộng đồng quốc tế hiểu, ủng hộ Việt Nam trong các hoạt động đối ngoại. Tiếp tục hỗ trợ hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tham gia hoạt động quốc tế tuân thủ pháp luật, phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành và địa phương trong công tác tôn giáo; chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới hoạt động mang màu sắc chính trị, cực đoan, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, trục lợi, vi phạm pháp luật. Tăng cường phát triển đảng viên là người theo tôn giáo, gắn với việc xây dựng, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả vai trò cốt cán trong tôn giáo.

Tiếng nói của các tín đồ tôn giáo Tại TP HCM, tự do tín ngưỡng, tôn giáo càng được thể hiện rõ nét. Trong các hoạt động thực tế, nhiều chức sắc tôn giáo đã tham gia HĐND các cấp, góp ý xây dựng chính sách, thực hiện an sinh xã hội. Một chi tiết quan trọng liên quan tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận là tại TP HCM có 2 tờ báo riêng về tôn giáo: Giác Ngộ - do Giáo hội Phật giáo TP HCM làm chủ quản, Công giáo và Dân tộc - do Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP HCM làm chủ quản. Đây không đơn thuần là 2 tờ báo mang tiếng nói của tín đồ tại TP HCM thuộc 2 tôn giáo lớn mà còn là tiếng nói của tín đồ 2 tôn giáo này trong cả nước. Ở 2 tờ báo này, các thông tin được đăng tải công khai, rộng rãi mà không có sự hạn chế hay cản trở nào.



