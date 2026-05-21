Việt Nam - Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác

Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục đóng góp vào việc không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt, tương xứng với tiềm năng, mức độ quan hệ và tin cậy chính trị giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes .Ảnh: TTXVN

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là các bài học trong quá trình 40 năm triển khai chính sách đổi mới của Việt Nam; sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu, nhất là nông nghiệp và công nghệ sinh học.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ông Ri Sung Guk, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam.