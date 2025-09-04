Việt Nam - Cuba tăng cường hợp tác quốc phòng

Ngày 3-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đón, hội đàm với Thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng thời gian qua, trong tổng thể quan hệ chung giữa hai nước, hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác. Các hoạt động hợp tác quân sự - quốc phòng giữa hai nước ngày càng được triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Theo Thượng tướng Álvaro López Miera, Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em, đồng thời luôn sẵn sàng thúc đẩy, củng cố mối quan hệ giữa Quân đội hai nước, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản đã được ký kết, hai bên tập trung vào một số nội dung hợp tác trọng tâm, như: Tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì giao lưu sĩ quan trẻ, đoàn nghỉ dưỡng, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn về các lĩnh vực cùng quan tâm; đẩy mạnh hợp tác công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, phối hợp chặt chẽ trong quá trình sản xuất tập 6 phim tài liệu "Hai trái tim, chung nhịp đập"; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký kết Kế hoạch hợp tác 3 năm, giai đoạn 2026 - 2028.

Cùng ngày, Thượng tướng Álvaro López Miera hội kiến Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.