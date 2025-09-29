Các nguồn điện tái tạo này bao gồm thủy điện, điện gió và địa nhiệt.

Theo tờ The Tico Times, việc tập trung vào năng lượng tái tạo mang lại nhiều lợi ích vượt bậc cho quốc gia Trung Mỹ này. Cuộc cách mạng năng lượng sạch của Costa Rica thúc đẩy đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng 24% vào năm 2023 và khởi động 59 dự án đa quốc gia chỉ riêng trong giai đoạn 2023-2024.

Costa Rica còn mở rộng sức ảnh hưởng qua Hệ thống Kết nối Điện của các quốc gia Trung Mỹ, xuất khẩu năng lượng tái tạo dư thừa sang các nước láng giềng. Hành lang Điện Trung Mỹ với hơn 50 trạm sạc xe điện dọc các tuyến thương mại càng củng cố vị thế cường quốc năng lượng xanh của Costa Rica.

Trong lĩnh vực công nghiệp, các nhà máy xi măng của Costa Rica đã thử nghiệm công nghệ thu giữ carbon trong khi Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nước ngoài đầu tư 40 triệu USD vào các công ty khởi nghiệp hydro xanh và tối ưu hóa lưới điện bằng trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, Báo cáo Kinh tế và Phát triển (RED) 2024 của Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh chỉ ra rằng khu vực này cần tăng gấp 3,5 lần công suất điện tái tạo vào năm 2040 để đáp ứng cam kết khí hậu. Thành công của Costa Rica mang đến một mô hình khả thi thông qua quan hệ đối tác công - tư, đổi mới công nghiệp sinh học và thúc đẩy du lịch sinh thái.