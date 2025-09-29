HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero

Hình mẫu phát triển năng lượng tái tạo ở Mỹ Latinh

X.Mai

Costa Rica đã trở thành biểu tượng về phát triển năng lượng tái tạo tại Mỹ Latinh với 98% điện năng được tạo ra từ các nguồn sạch trong 5 năm qua.

Các nguồn điện tái tạo này bao gồm thủy điện, điện gió và địa nhiệt.

Theo tờ The Tico Times, việc tập trung vào năng lượng tái tạo mang lại nhiều lợi ích vượt bậc cho quốc gia Trung Mỹ này. Cuộc cách mạng năng lượng sạch của Costa Rica thúc đẩy đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng 24% vào năm 2023 và khởi động 59 dự án đa quốc gia chỉ riêng trong giai đoạn 2023-2024.

Costa Rica còn mở rộng sức ảnh hưởng qua Hệ thống Kết nối Điện của các quốc gia Trung Mỹ, xuất khẩu năng lượng tái tạo dư thừa sang các nước láng giềng. Hành lang Điện Trung Mỹ với hơn 50 trạm sạc xe điện dọc các tuyến thương mại càng củng cố vị thế cường quốc năng lượng xanh của Costa Rica.

Trong lĩnh vực công nghiệp, các nhà máy xi măng của Costa Rica đã thử nghiệm công nghệ thu giữ carbon trong khi Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nước ngoài đầu tư 40 triệu USD vào các công ty khởi nghiệp hydro xanh và tối ưu hóa lưới điện bằng trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, Báo cáo Kinh tế và Phát triển (RED) 2024 của Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh chỉ ra rằng khu vực này cần tăng gấp 3,5 lần công suất điện tái tạo vào năm 2040 để đáp ứng cam kết khí hậu. Thành công của Costa Rica mang đến một mô hình khả thi thông qua quan hệ đối tác công - tư, đổi mới công nghiệp sinh học và thúc đẩy du lịch sinh thái.

Băn khoăn mức hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà

Băn khoăn mức hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà

Mức hỗ trợ 2 - 3 triệu đồng liệu có đủ sức hấp dẫn để người dân mạnh dạn đầu tư điện mặt trời mái nhà?

Phạt lắp điện mặt trời mái nhà nếu không thông báo: Người dân lo thêm thủ tục, EVN nói gì?

(NLĐO) - Theo EVN, nếu người dân lắp điện mặt trời mà không thông báo sẽ khiến doanh nghiệp khó khăn trong xây dựng kế hoạch cung cấp điện.

Lắp điện mặt trời mái nhà phải xin phép xây dựng, PCCC, môi trường, điện lực...?

(NLĐO)- Hiệp hội Năng lượng tái tạo TP HCM vừa kiến nghị tháo gỡ những bất cập trong thủ tục hành chính lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

