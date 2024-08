Việt Nam đẩy mạnh mua than từ Lào

Ngày 27-8, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc với các Tập đoàn, Tổng công ty trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản, các đơn vị chức năng của Bộ về việc hợp tác mua bán than với Lào.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp. Ảnh: Bộ Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết buổi làm việc nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong thúc đẩy hợp tác mua bán than với Lào. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, vừa là nhiệm vụ phát triển kinh tế, thương mại, vừa là nhiệm vụ chính trị giữa hai nước.

Bộ trưởng Công Thương yêu cầu các đơn vị nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong hoạt động hợp tác thương mại với Lào, trong đó có việc xây dựng Hiệp định hợp tác thương mại mua bán than với Lào.

Để có cơ sở xây dựng Hiệp định hợp tác nêu trên, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chức năng trong Bộ cũng như các Tập đoàn, Tổng Công ty có báo cáo đánh giá toàn diện về nhu cầu mua bán than giữa hai nước và các điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện được thuận lợi, đúng quy định.

Nội dung Hiệp định tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Sản lượng nhập khẩu có thể điều chỉnh theo nhu cầu thực thế; phương thức mua bán, phân bổ số lượng nhập khẩu than từ Lào cho các Tập đoàn, Tổng công ty đầu mối.

Trước đó, tháng 7-2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Phosay Sayasone đã ký Bản ghi nhớ giữa hai Bộ về hợp tác trong lĩnh vực than.

Bản ghi nhớ có thời hạn hiệu lực trong 5 năm, với nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực than, đặc biệt là mục tiêu xuất khẩu 20 triệu tấn than từ Lào sang Việt Nam mỗi năm tùy theo điều kiện thực tế của thị trường và nhu cầu mỗi bên.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2023, Việt Nam nhập khẩu khoảng 2,2 triệu tấn than từ Lào với trị giá khoảng 159 triệu USD, và trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu từ Lào khoảng 1,17 triệu tấn than, với giá trị khoảng 75,8 triệu USD.

Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ Việt Nam sẽ cần khoảng 84 triệu tấn than cho sản xuất điện vào năm 2030, tăng khoảng 8 triệu tấn so với năm 2024.

Đến năm 2040, nhu cầu than cho sản xuất điện khoảng 53 triệu tấn, giảm khoảng 21 triệu tấn so với nhu cầu năm 2024 do chuyển dịch năng lượng để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Trong khi đó, sản lượng than khai thác trong nước gần như không thay đổi so với hiện nay, cụ thể: giai đoạn 2025-2030 đạt khoảng 44-47 triệu tấn/năm; đến năm 2040 khoảng 40 triệu tấn/năm. Điều này cho thấy nhu cầu than của Việt Nam là rất lớn.