Việt Nam đoạt 2 huy chương vàng cuộc thi Công nghệ trẻ châu Á

Tin từ Đoàn học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi Công nghệ trẻ Châu Á - Youth Tech Asia Challenge (YTAC 2025) cho biết tại vòng chung kết cuộc thi tổ chức tại TP Kuching, bang Sarawak - Malaysia từ ngày 7 đến 9-2, đoàn học sinh Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc, đem về 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc.

YTAC là cuộc thi quốc tế về công nghệ dành cho học sinh Châu Á, do Eduwel kết hợp cùng Sở Giáo dục Sarawak tổ chức, được bảo trợ chuyên môn bởi Bộ Giáo dục Malaysia.

Cuộc thi năm nay quy tụ 144 đội đến từ nhiều quốc gia, thi đấu ở 6 nội dung. Thí sinh tham dự sẽ trình bày các dự án sáng tạo về công nghệ ứng dụng trong đời sống và giải quyết các vấn đề xã hội bằng công nghệ.

Học sinh Việt Nam thi đấu tại cuộc thi

Đến với YTAC 2025, đoàn học sinh Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị nghiêm túc, từ lên ý tưởng, phát triển dự án đến rèn luyện kỹ năng thuyết trình. Các đội thi phải thể hiện sự sáng tạo, tư duy logic và khả năng ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Tại vòng quốc tế, Việt Nam có 4 đội tham gia với 2 nội dung: Inno -Tech Secondary và Inno -Tech Primary.

Kết quả chung cuộc, 2 huy chương vàng thuộc về nhóm học sinh Vũ Quang Anh Nguyễn Trung Hiếu, Lê Việt Hưng (Trường Tiểu học Tràng An - TP Hà Nội), với dự án “Arfiticial Intelligence - Based Sign Language Dictionary”) và nhóm học sinh Võ Đăng Tuệ, Đồng Ánh Sơn, Lê Văn Nam Khánh (Trường THPT Chi Lăng tỉnh Gia Lai), với dự án “Website For Analyzing And Detecting Scams On Digital Platforms”).

Học sinh Việt Nam đạt 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc

Hai huy chương bạc thuộc về các dự án: “Children’s Computer Monitoring System” của nhóm học sinh Đỗ Đức Bình An, Nguyễn Hữu Tuấn, Đồng Ánh Linh ( Trường Tiểu học - THCS - THPT Sao Việt - tình Gia Lai); dự án “Emotion Learning Program For Kids With Autims, Apply ArtificialIntelligence” của nhóm học sinh Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Gia Phương Minh, Lê Quang Minh (Trường Tiểu học Tràng An - TP Hà Nội).

Theo đánh giá từ Ban tổ chức, đoàn học sinh Việt Nam đã chứng minh có thể cạnh tranh với bạn bè quốc tế ở các sân chơi sáng tạo, công nghệ.

Cuộc thi Công nghệ trẻ Châu Á mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi, tiếp cận các xu hướng công nghệ mới và phát triển kỹ năng làm việc nhóm.