Thời sự

Việt Nam đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định thế giới

D.Ngọc

Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam nhắc lại lập trường ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ trong quản trị toàn cầu

 Chủ tịch nước Lương Cường chiều 18-9 đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ), cùng Trưởng đại diện các tổ chức LHQ tại Việt Nam nhân dịp chuẩn bị dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80 tại Mỹ.

Việt Nam đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định thế giới- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc .Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước chia sẻ một số thông điệp chính của Việt Nam tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80. Trong đó, Chủ tịch nước kể "câu chuyện Việt Nam" vượt qua khó khăn, hàn gắn vết thương chiến tranh, chuyển mình và vươn lên mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam nhắc lại lập trường ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ trong quản trị toàn cầu. Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục có những hành động cụ thể nhằm đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các công việc chung của thế giới vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên toàn cầu.

Tin liên quan

30 năm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển có hiệu lực

30 năm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển có hiệu lực

(NLĐO)- Ngày 10-12, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển có hiệu lực với sự tham dự của hơn 100 đại biểu

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chúc mừng Việt Nam trúng cử UNCITRAL

(NLĐO)- Việt Nam đã tái cử vị trí thành viên Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hiệp Quốc (UNCITRAL) nhiệm kỳ 2025-2031 với số phiếu cao 175/183.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc

(NLĐO)- Thủ tướng trao đổi cùng các nhà lãnh đạo các định hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương cũng như trên bình diện đa phương

Liên Hợp Quốc Lương Cường chủ nghĩa đa phương hội nhập quốc tế
