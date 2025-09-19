Việt Nam đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường chiều 18-9 đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ), cùng Trưởng đại diện các tổ chức LHQ tại Việt Nam nhân dịp chuẩn bị dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80 tại Mỹ.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc .Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước chia sẻ một số thông điệp chính của Việt Nam tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80. Trong đó, Chủ tịch nước kể "câu chuyện Việt Nam" vượt qua khó khăn, hàn gắn vết thương chiến tranh, chuyển mình và vươn lên mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam nhắc lại lập trường ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ trong quản trị toàn cầu. Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục có những hành động cụ thể nhằm đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các công việc chung của thế giới vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên toàn cầu.