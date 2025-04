Việt Nam đủ sức vượt qua thách thức

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, chúng ta có đủ điều kiện để thích ứng phù hợp, đủ sức vượt qua thách thức, không chỉ bảo đảm cuộc sống bình thường mà còn duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Sáng 17-4, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội - đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.

Tin tưởng vào những quyết sách quan trọng

Phát biểu ý kiến, cử tri đơn vị bầu cử số 1 bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và việc thành công của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri Lê Văn Hưu (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) cho rằng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thời điểm và hoàn cảnh lịch sử cũng như xu thế chung của thế giới. Cử tri Trương Văn Cường (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) bày tỏ sự đồng tình: "Đây là thời điểm cần sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm của mỗi người Việt Nam để cùng Đảng và Nhà nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra".

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; trân trọng đón nhận tình cảm, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân về đường lối, chủ trương phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới đang có những diễn biến phức tạp, gần đây nhất là tác động mạnh của chính sách thuế quan của Mỹ, đặt ra nhiều thách thức mới. Trung ương phải rà soát, xem xét lại tình hình để củng cố nền kinh tế, gia tăng sức bền, khả năng chống đỡ, tăng cường thị trường trong nước, mở rộng thị trường quốc tế, tránh phụ thuộc, tránh bị động. Tuy có khó khăn nhưng chúng ta kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại hội nghị tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa. Ảnh: VIẾT THÀNH

Theo Tổng Bí thư, tình hình còn nhiều phức tạp nhưng "trong nguy có cơ". Chúng ta có đủ điều kiện để thích ứng phù hợp, đủ sức vượt qua thách thức, không chỉ bảo đảm cuộc sống bình thường mà còn duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tổng Bí thư nhấn mạnh năm 2025, dù khó khăn, kinh tế nước ta vẫn phải tăng trưởng trên 8%. Sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tăng trưởng cần đạt mức cao hơn, tiến tới 2 con số để đạt các mục tiêu đã đề ra.

Trả lời ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư cho biết tất cả các công việc liên quan đang được thực hiện rất khẩn trương, tiến độ được kiểm tra, kiểm soát từng ngày. Chính quyền địa phương sau sắp xếp phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, đáp ứng các yêu cầu quản trị xã hội hiện đại; thực hiện được các mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, tạo đà và động lực cho phát triển kinh tế, chăm lo ngày một tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Về việc lựa chọn cán bộ khi sắp xếp bộ máy, Tổng Bí thư cho rằng đây là vấn đề "then chốt của then chốt" nên sẽ chọn người đủ tầm, đủ tư duy và trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đối với tài sản công và trụ sở dôi dư sau sáp nhập, Tổng Bí thư khẳng định sẽ không để lãng phí. Nhiều địa phương đang thiếu quỹ đất để xây dựng trường học, cơ sở y tế. Do đó, các cơ quan, trụ sở dôi dư có thể được ưu tiên cải tạo, sửa chữa thành trường học, cơ sở y tế, phục vụ nhu cầu học tập và khám chữa bệnh của người dân; hoặc chuyển đổi thành địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao cộng đồng.

Nhiều gợi mở cho Hà Nội

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của đất nước. Một là, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững chắc, ổn định, hòa bình. Hai là, phát triển đất nước đạt được các mục tiêu đã đặt ra đến năm 2030 và đến năm 2045. Ba là, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, thực hiện những điều mong muốn của Bác Hồ là ai cũng được ấm no, hạnh phúc, ai cũng được học hành.

Ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào thành tựu phát triển chung của cả nước, Tổng Bí thư mong muốn thủ đô tiếp tục nỗ lực, tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết đặt ra, nhất là ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.

Tổng Bí thư gợi ý thêm 2 vấn đề mà Hà Nội cần quan tâm nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới. Thứ nhất, không thể để mất an toàn thực phẩm. Đây là vấn đề đáng báo động, nhất là sau khi cơ quan chức năng vừa phát hiện những vụ việc về sữa giả, thuốc giả. Về vấn đề này, Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, trên tinh thần là không thể để những thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái trôi nổi trên thị trường, ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe của nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và chính sách học đường, bảo đảm chất lượng dạy và học, tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất và toàn diện cho mọi trẻ em trên địa bàn.

Theo Tổng Bí thư, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu tổ chức học 2 buổi/ngày đối với học sinh tiểu học và THCS, trên tinh thần không tăng thêm áp lực học tập cho học sinh, không để dạy thêm, học thêm biến tướng. Để việc này đạt hiệu quả, TP Hà Nội cần có chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa miễn phí tại trường cho học sinh, thực hiện từ năm học 2025-2026. "Nếu tổ chức được bữa ăn trưa ở trường thì đỡ hơn rất nhiều, bố mẹ không phải hớt ha hớt hải về đón con, đưa con tới trường, rất vất vả" - Tổng Bí thư nêu rõ.

Bên cạnh việc miễn phí bữa ăn trưa, Tổng Bí thư cũng đề nghị giảm tải áp lực học tập cho học sinh, tạo điều kiện để các em có thêm thời gian vui chơi, giải trí và khám phá các môn học khác. Học sinh có thể buổi sáng học văn hóa, buổi chiều học ngoại ngữ hoặc các môn năng khiếu.

Gợi ý về những chính sách thiết thực này của Tổng Bí thư nhận được sự đồng tình rất cao của tất cả cử tri và đại biểu tham dự buổi tiếp xúc.

Tham khảo việc đặt tên phường mới của TP HCM Tổng Bí thư đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội phối hợp với các cơ quan của thành phố ghi nhận toàn bộ ý kiến cử tri, rà soát các nội dung để kiến nghị những cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và Quốc hội giải quyết. Đối với ý kiến của cử tri về việc đặt tên phường, xã mới của thủ đô, Tổng Bí thư cho rằng Hà Nội có thể tham khảo việc đặt tên phường mới mà TP HCM đề xuất khi sử dụng tên những địa danh nổi tiếng một thời; chỉ cần nhắc đến tên là hình dung được ngay...