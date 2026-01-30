HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Việt Nam - EU: Đối tác chiến lược toàn diện

Dương Ngọc

Hợp tác kinh tế là động lực quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - EU, trong đó đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột

Ngày 29-1, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã tới chào Tổng Bí thư Tô Lâm, hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường và có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đối tác quan trọng hàng đầu

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, các nhà lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của một Chủ tịch Hội đồng Châu Âu kể từ năm 2012; đồng thời là lãnh đạo châu Âu đầu tiên tới Việt Nam sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định chuyến thăm mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU) với việc hai bên quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Việt Nam mong muốn phát triển sâu rộng, toàn diện quan hệ với EU, không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia thành viên. Việt Nam đánh giá cao vai trò của EU trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật quốc tế vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Thông tin với Chủ tịch Hội đồng châu Âu những kết quả chính của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của Việt Nam: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong đó, quyết tâm xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Việt Nam sẵn sàng cùng EU tiếp tục đồng hành trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định EU coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực ASEAN và trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; là đối tác chia sẻ điểm đồng thuận với EU về tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ thương mại tự do, tự do hàng hải.

Theo Chủ tịch Antonio Costa, chuyến thăm của ông là thời khắc lịch sử với việc hai bên nâng cấp quan hệ lên mức độ mới, Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của EU trong ASEAN, thể hiện không chỉ qua chặng đường 35 năm quan hệ mà còn qua sự gần gũi, sát cánh về tầm nhìn xa trong bối cảnh một thế giới khó đoán định như hiện nay.

Việt Nam - EU: Đối tác chiến lược toàn diện - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hội đàm hẹpẢnh: TTXVN

6 định hướng trọng tâm

Tại hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai nội hàm Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU, với 6 định hướng trọng tâm.

Trong đó, tăng cường tin cậy chính trị thông qua các cuộc trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, mở rộng các cơ chế hợp tác mới; xác định hợp tác kinh tế tiếp tục là động lực quan trọng cho quan hệ song phương; đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành trụ cột hợp tác; thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Chủ tịch nước đề nghị EU thúc đẩy hợp tác kinh tế biển, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nghề cá bền vững và sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU và sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai bên thực chất hơn nữa, hướng tới kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ASEAN - EU vào năm 2027.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa cho rằng hai bên có rất nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, kinh tế biển, quản trị, an ninh và giao lưu nhân dân. Ông mong muốn EU cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như thương mại - đầu tư, nông nghiệp, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng, cơ sở hạ tầng và kết nối giao thông..., tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trở thành hình mẫu hợp tác giữa EU với một quốc gia Đông Nam Á.

Hai nhà lãnh đạo đã chính thức công bố việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên Đối tác chiến lược toàn diện sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên thống nhất phương hướng xây dựng kế hoạch hành động nhằm triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa lĩnh vực này trở thành trụ cột hợp tác mới trong quan hệ song phương, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của châu Âu trong khoa học, chuyển đổi số và kết nối. Hai bên sẽ thúc đẩy triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA) nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp hai bên, nhất là việc thúc đẩy dòng vốn chất lượng cao của EU vào Việt Nam.

Hai bên nhất trí duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Quốc phòng - An ninh Việt Nam - EU; thúc đẩy hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh biển, an ninh mạng và quản lý khủng hoảng. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, năng lượng sạch...

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp ứng phó với các thách thức toàn cầu, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, tự do hàng không và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương, trong đó có biển Đông cũng như tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Đại Tây Dương. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tới đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ông Antonio Costa cũng đã thăm Dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3 - công trình do Ngân hàng Đầu tư châu Âu đồng tài trợ; tham quan Khu Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo