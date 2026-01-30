Việt Nam - EU: Đối tác chiến lược toàn diện

Ngày 29-1, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã tới chào Tổng Bí thư Tô Lâm, hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường và có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đối tác quan trọng hàng đầu

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, các nhà lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của một Chủ tịch Hội đồng Châu Âu kể từ năm 2012; đồng thời là lãnh đạo châu Âu đầu tiên tới Việt Nam sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định chuyến thăm mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU) với việc hai bên quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Việt Nam mong muốn phát triển sâu rộng, toàn diện quan hệ với EU, không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia thành viên. Việt Nam đánh giá cao vai trò của EU trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật quốc tế vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Thông tin với Chủ tịch Hội đồng châu Âu những kết quả chính của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của Việt Nam: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong đó, quyết tâm xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Việt Nam sẵn sàng cùng EU tiếp tục đồng hành trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định EU coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực ASEAN và trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; là đối tác chia sẻ điểm đồng thuận với EU về tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ thương mại tự do, tự do hàng hải.

Theo Chủ tịch Antonio Costa, chuyến thăm của ông là thời khắc lịch sử với việc hai bên nâng cấp quan hệ lên mức độ mới, Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của EU trong ASEAN, thể hiện không chỉ qua chặng đường 35 năm quan hệ mà còn qua sự gần gũi, sát cánh về tầm nhìn xa trong bối cảnh một thế giới khó đoán định như hiện nay.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hội đàm hẹpẢnh: TTXVN

6 định hướng trọng tâm

Tại hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai nội hàm Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU, với 6 định hướng trọng tâm.

Trong đó, tăng cường tin cậy chính trị thông qua các cuộc trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, mở rộng các cơ chế hợp tác mới; xác định hợp tác kinh tế tiếp tục là động lực quan trọng cho quan hệ song phương; đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành trụ cột hợp tác; thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Chủ tịch nước đề nghị EU thúc đẩy hợp tác kinh tế biển, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nghề cá bền vững và sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU và sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai bên thực chất hơn nữa, hướng tới kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ASEAN - EU vào năm 2027.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa cho rằng hai bên có rất nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, kinh tế biển, quản trị, an ninh và giao lưu nhân dân. Ông mong muốn EU cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như thương mại - đầu tư, nông nghiệp, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng, cơ sở hạ tầng và kết nối giao thông..., tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trở thành hình mẫu hợp tác giữa EU với một quốc gia Đông Nam Á.

Hai nhà lãnh đạo đã chính thức công bố việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên Đối tác chiến lược toàn diện sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên thống nhất phương hướng xây dựng kế hoạch hành động nhằm triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa lĩnh vực này trở thành trụ cột hợp tác mới trong quan hệ song phương, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của châu Âu trong khoa học, chuyển đổi số và kết nối. Hai bên sẽ thúc đẩy triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA) nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp hai bên, nhất là việc thúc đẩy dòng vốn chất lượng cao của EU vào Việt Nam.

Hai bên nhất trí duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Quốc phòng - An ninh Việt Nam - EU; thúc đẩy hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh biển, an ninh mạng và quản lý khủng hoảng. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, năng lượng sạch...

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp ứng phó với các thách thức toàn cầu, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, tự do hàng không và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương, trong đó có biển Đông cũng như tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Đại Tây Dương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tới đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ông Antonio Costa cũng đã thăm Dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3 - công trình do Ngân hàng Đầu tư châu Âu đồng tài trợ; tham quan Khu Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.



