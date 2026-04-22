Thời sự

Việt Nam - Hàn Quốc: Đối tác đồng sáng tạo

THỤC ANH

Để quan hệ kinh tế Việt - Hàn phát triển bền vững, cần chuyển từ mô hình "gia công - lắp ráp" sang "đồng sản xuất - đồng sáng tạo"

Trong hợp tác kinh tế với Hàn Quốc, mục tiêu của Việt Nam không phải là thêm số lượng dự án, mà là thay đổi bản chất hợp tác công nghệ.

Kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, hiện nay, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã xây dựng các tổ hợp sản xuất lớn tại Việt Nam, đặc biệt trong điện tử. Giai đoạn tới cần tiến thêm một bước: Đưa Việt Nam tham gia các khâu có giá trị gia tăng cao hơn như thiết kế, R&D và công nghệ lõi, nhất là trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Có như vậy, Việt Nam mới có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị công nghệ cao.

Để đạt mục tiêu trên một cách bền vững, Đại sứ Vũ Hồ cho rằng cần tập trung vào 3 đột phá. Một là, nâng tỉ lệ nội địa hóa thông qua phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Hàn Quốc. Hai là, cải thiện cán cân thương mại theo hướng tăng xuất khẩu các sản phẩm công nghệ, nông sản chế biến và dịch vụ sang Hàn Quốc, thay vì phụ thuộc một số mặt hàng truyền thống. Ba là, kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là lực lượng quan trọng, chiếm hơn 90% doanh nghiệp ở cả hai nước, nhưng mức độ kết nối còn hạn chế nên dư địa hợp tác rất lớn.

Thúc đẩy hợp tác văn hóa hai chiều

Ông Kwon Sung Taek - Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Giao lưu văn hóa, kinh tế Hàn - Việt (KOVECA), nhận định trong 30 năm qua, quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam phát triển theo chiều dọc với vai trò dẫn dắt của các tập đoàn lớn như Samsung, LG, Hyosung hay Hyundai Motor. Trong 30 năm tới, quan hệ kinh tế hai nước sẽ có sự chuyển đổi hợp tác theo chiều ngang, với sự tham gia mạnh mẽ hơn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của cả hai quốc gia, qua đó đặt nền tảng cho sự tăng trưởng lành mạnh và chất lượng hơn trong quan hệ kinh tế.

Ông Kwon Sung Taek cũng đánh giá tầm quan trọng về hợp tác văn hóa giữa hai nước. Để thúc đẩy hợp tác văn hóa hai chiều, ông đề xuất phát triển mô hình đào tạo K-pop tại Việt Nam nhằm tạo ra các nghệ sĩ V-pop mang bản sắc riêng, đồng thời khai thác chất liệu văn hóa phong phú của Việt Nam, kết hợp với kỹ thuật kể chuyện của Hàn Quốc để hướng tới thị trường toàn cầu. 

Hàn Quốc nâng tầm doanh nghiệp

Theo Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), chiến lược chuyển mình của Hàn Quốc được triển khai bài bản thông qua các "Kế hoạch 5 năm", trong đó cốt lõi là dồn nguồn lực khổng lồ vào các ngành sản xuất hướng tới xuất khẩu. Tiếp đó, họ dịch chuyển trọng tâm chính sách từ việc chỉ tập trung vào công nghiệp nặng và hóa chất sang việc ưu tiên các ngành công nghệ cao.

Sức mạnh của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong kỷ nguyên hiện đại nằm ở việc chuyển đổi thành công sang nền kinh tế tri thức. Hàn Quốc đã xây dựng thành công một cơ sở hạ tầng xã hội gắn kết chặt chẽ với giáo dục, nghiên cứu và phát triển, hệ sinh thái khởi nghiệp. Các tập đoàn doanh nghiệp đầu tư nguồn lực khổng lồ vào đổi mới công nghệ, coi nguồn nhân lực chất lượng cao là lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Để duy trì đà phát triển công nghệ cao, Hàn Quốc còn tập trung thu hút FDI chất lượng vào các lĩnh vực mũi nhọn như bán dẫn, AI và công nghệ sinh học.

Đặc biệt, Hàn Quốc không để các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) bị bỏ lại phía sau trong cuộc cách mạng AI. Chính phủ đặt mục tiêu ngân sách tài trợ trực tiếp để xây dựng 12.000 nhà máy thông minh tích hợp AI cho các SME vào năm 2030.

X.Mai


