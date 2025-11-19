Việt Nam - Hy Lạp muốn mở rộng thị trường du lịch giàu tiềm năng

Du lịch Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với nhu cầu trải nghiệm quốc tế của du khách ngày càng gia tăng. Trong xu hướng đó, Hy Lạp nổi bật như một điểm đến hấp dẫn, với những bờ biển tuyệt đẹp, nền di sản văn hóa lâu đời, ẩm thực đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên đa dạng, phong phú.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kỳ vọng sẽ tạo nên thị trường khách từ Việt Nam đến Hy Lạp và ngược lại

Để hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam tiếp cận sâu hơn với các sản phẩm du lịch Hy Lạp, Hiệp hội Du lịch Hà Nội vừa phối hợp cùng Turkish Airlines và Công ty Bloom Group tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm Landtour Hy Lạp. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 50 doanh nghiệp lữ hành và đại diện cơ quan quản lý, cơ quan ngoại giao cùng các đối tác quốc tế.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhận định việc giới thiệu sản phẩm du lịch Hy Lạp tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng mối liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế giàu tiềm năng.

Những điểm đến hấp dẫn của du lịch Hy Lạp được giới thiệu tới du khách Việt Nam

"Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam rất ủng hộ các doanh nghiệp có nhiều đầu tư, sáng tạo để tạo nên những tuyến hành trình tuyệt vời cho khách du lịch là người Việt Nam cũng như khách Hy Lạp đến với Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có rất nhiều khách Việt Nam đi Hy Lạp và nhiều khách Hy Lạp đến Việt Nam" - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam bày tỏ.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Thản đánh giá việc đưa ra chính sách và mức giá phù hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam xây dựng tour và đưa khách tới Hy Lạp. Với sự liên kết chặt chẽ của các bên, Hy Lạp sẽ có những mức giá ưu đãi để người dân Việt Nam có cơ hội du lịch nước bạn.

Hy Lạp có cảnh quan thiên nhiên đa dạng

"Chúng tôi đề nghị Đại sứ quán Hy Lạp tạo điều kiện việc làm visa cho công dân Việt Nam và cũng đề nghị Hãng Hàng không của Hy Lạp cho mức giá ưu đãi để giúp các đoàn khách Việt Nam sang du lịch" - ông Nguyễn Mạnh Thản nói.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội đồng thời đề nghị hai bên sớm triển khai các chương trình famtrip nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, Bloom Group đưa ra chính sách giá phù hợp để doanh nghiệp lữ hành Việt Nam thuận lợi khi xây dựng tour và đưa khách tới Hy Lạp.

Phó Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam Christos Chatzopoulos cho biết với khí hậu Địa Trung Hải, cảnh quan đặc sắc cùng di sản văn hóa phong phú, Hy Lạp tiếp tục duy trì sức hút với du khách toàn cầu. Thị trường Việt Nam được Hy Lạp đánh giá là tiềm năng, với mục tiêu tăng trưởng 30% lượng khách trong thời gian tới.

Vẻ đẹp đảo Santorini

Hy Lạp sở hữu nhiều di chỉ khảo cổ quan trọng và kiến trúc độc đáo, thu hút khách du lịch yêu thích lịch sử và văn hóa, như khu di tích Acropolis ở Athens, thành phố cổ Delphi, thị trấn cổ Mystras…

Hy Lạp có những cảnh quan thiên nhiên đa dạng: Đảo Santorini thích hợp cho những người thích chụp ảnh, đỉnh Olympus gắn liền với thần thoại Hy Lạp, biển Myrtos là một trong những bãi biển đẹp nhất Hy Lạp…

Khí hậu 4 mùa trong năm với mùa xuân ấm áp, dễ chịu cùng nhiều lễ hội; mùa hè mát dịu là những yếu tố góp phần tạo nên sức hút lớn cho du khách quốc tế tới Hy Lạp.