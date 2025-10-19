HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Việt Nam lại chung bảng với Malaysia ở môn bóng đá nam SEA Games 33 - 2025

Tường Phước

(NLĐO) - Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 trưa 19-10 đưa đội tuyển U22 Việt Nam vào bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào

SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan cuối năm 2025. HCV môn bóng đá nam là mục tiêu mà đoàn quân HLV Kim Sang-sik nhắm đến. Trước đó, U22 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ trong năm 2025 là đăng quang U23 Đông Nam Á và giành suất dự VCK U23 châu Á 2026.

Việt Nam chung bảng đấu Malaysia ở môn bóng đá nam SEA Games 33 - Ảnh 1.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra từ ngày 3 đến 18-12-2025. Các trận đấu ở vòng bảng tổ chức ở Songkhla và Chiang Mai. Hai trận bán kết sẽ diễn ra trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Môn bóng đá nam quy định các đội sử dụng đội hình U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2003 trở đi) và không có suất cho cầu thủ quá tuổi.

U23 Thái Lan là đội giàu thành tích nhất lịch sử môn bóng đá nam SEA Games với 16 lần giành HCV. U23 Việt Nam đã đăng quang 2 lần vào các năm 2019 và 2022. Giải đấu gần nhất vào năm 2023, U23 Việt Nam giành HCĐ còn HCV thuộc về U23 Indonesia.

Việt Nam chung bảng đấu Malaysia ở môn bóng đá nam SEA Games 33 - Ảnh 2.

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 đưa Thái Lan vào bảng A, cùng Campuchia, Timor Leste. Bảng B gồm Việt Nam, Malaysia, Lào. Bảng C có 4 đội: Indonesia, Myanmar, Philiippines, Singapore.

U22 Việt Nam SEA Games 33 Môn bóng đá nam SEA Games đội tuyển Malaysia
