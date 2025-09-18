Việt Nam lần đầu có vắc-xin phối hợp phòng 4 bệnh sởi, quai bị, rubella và thủy đậu

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vắc-xin phối hợp MMRV do hãng dược phẩm và sinh học hàng đầu thế giới MSD (Mỹ) sản xuất. Cho đến nay, vắc-xin này đã được triển khai tiêm chủng rộng rãi tại gần 60 quốc gia với hơn 66 triệu liều an toàn và hiệu quả.

So với các vắc-xin 3 trong 1 trước đây chỉ phòng sởi, quai bị và rubella, vắc-xin MMRV được bổ sung thêm thành phần phòng bệnh thủy đậu, hiệu quả phòng bệnh được nghiên cứu lên tới 99% sau 2 liều, tương đương tiêm riêng lẻ từng loại vắc-xin sởi, quai bị, rubella, thủy đậu, tiết kiệm thời gian, gia tăng cơ hội phòng nhiều bệnh cho trẻ em và người lớn.

Chị Thiên Trang đưa con gái 4 tuổi đến tiêm vắc-xin thế hệ mới phòng sởi quai bị, rubella và thủy đậu tại VNVC Hoàng Văn Thụ (TP HCM), sáng 18-9. Ảnh: Mộc Thảo

Đưa con gái 4 tuổi tiêm vắc-xin mới tại VNVC, chị Võ Thiên Trang (36 tuổi, TP HCM) cho biết: "Mỗi lần đưa con đi tiêm, gia đình phải chuẩn bị tâm lý cho bé, bố mẹ cũng phải xin nghỉ nửa buổi làm việc để cho con tiêm đúng lịch hẹn. Vắc-xin mới giúp bé giảm mũi tiêm, tiết kiệm thời gian nhưng phòng được nhiều bệnh cùng lúc, gia đình cảm thấy rất yên tâm", chị Trang chia sẻ.

Vắc-xin được phát triển trên nền tảng công nghệ cao, bổ sung thành phần tá dược và chất đệm nhằm ổn định kháng nguyên trong vắc xin, đồng thời đảm bảo tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch hiệu quả.

Nghiên cứu từ khi được đưa vào sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại Mỹ cho thấy, vắc-xin MMRV giúp giảm hơn 91 triệu ca thủy đậu, 238.000 ca nhập viện, ngăn chặn gần 2.000 ca tử vong và 1,1 triệu ngày nhập viện điều trị.

Việc VNVC chính thức đưa vào sử dụng vắc-xin MMRV do Mỹ sản xuất đánh dấu bước tiến quan trọng, mang lại giải pháp bảo vệ rộng hơn cho trẻ em và người lớn.

Vắc-xin được chỉ định tiêm cho trẻ em từ 12 tháng tuổi (có thể tiêm sớm hơn từ 9 tháng như trong trường hợp có dịch) và người lớn. Phụ nữ cần hoàn tất lịch tiêm ít nhất một tháng trước khi mang thai.

Sởi, quai bị, rubella và thủy đậu là những bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh qua đường hô hấp, có thể gây thành dịch và có thể để lại nhiều di chứng nặng nề.

Các nghiên cứu cho thấy, một người mắc sởi có thể lây lan cho 18 người khác. Cứ 3 trường hợp mắc sởi có ít nhất một trường hợp gặp các biến chứng như tiêu chảy cấp, viêm tai giữa, viêm phổi, viêm loét giác mạc. Ở phụ nữ mang thai, mắc sởi làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non và sinh con nhẹ cân.

Virus sởi còn gây suy giảm miễn dịch khiến trẻ dễ bội nhiễm mầm bệnh khác như cúm, bạch hầu, thủy đậu, lao… sau khi khỏi bệnh. Sởi thường bùng phát dịch lớn theo chu kỳ khoảng 4-5 năm, riêng giai đoạn 2024-2025 đã ghi nhận hàng trăm ngàn ca mắc với hàng chục ca tử vong, kể cả ở thai phụ và người trưởng thành.

Trẻ điều trị bệnh sởi tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM. Ảnh: DT

Khoảng 15% bệnh nhân quai bị gặp biến chứng viêm màng não, 13% nam giới mắc viêm tinh hoàn hoặc mào tinh hoàn, 5% phụ nữ sau dậy thì bị viêm buồng trứng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản. Bênh cũng gây các biến chứng hiếm gặp hơn như viêm não, viêm tụy cấp, viêm tuyến giáp, viêm cơ tim hay viêm thận mô kẽ.

Nhiễm rubella trong thai kỳ, đặc biệt 3 tháng đầu có thể sảy thai, thai chết lưu, sinh non hoặc trẻ sinh ra gặp hội chứng rubella bẩm sinh với nhiều di chứng như nhẹ cân, đục thủy tinh thể, điếc, chậm phát triển trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh, tật đầu nhỏ... Ước tính mỗi năm có khoảng 100.000 trẻ trên thế giới mắc rubella bẩm sinh. Khoảng 20%-50% trường hợp nhiễm không có triệu chứng, khiến kiểm soát lây lan khó khăn.

Thủy đậu lây lan quanh năm, có thể gây viêm phổi, viêm não, viêm gan, viêm thận hay nhiễm khuẩn huyết. Thai phụ nhiễm thủy đậu tăng nguy cơ dị tật thai nhi, thai lưu hoặc thủy đậu sơ sinh, mắc sát thời điểm sinh con có thể khiến trẻ mắc thủy đậu chu sinh với tỉ lệ tử vong lên đến 30%. Virus thủy đậu tồn tại suốt đời trong cơ thể và có thể tái hoạt khi miễn dịch suy yếu, gây bệnh zona thần kinh.

Các bệnh truyền nhiễm như sởi, quai bị, rubella và thủy đậu gây hàng chục ngàn ca mắc và tử vong mỗi năm tại Việt Nam đòi hỏi việc tiếp tục tìm kiếm các nguồn vắc-xin chất lượng cao, an toàn cho trẻ em và người lớn. Vắc-xin thế hệ mới 4 trong 1 ứng dụng công nghệ tiên tiến không chỉ gia tăng hiệu quả bảo vệ và tính an toàn, mà còn tích hợp trong một mũi tiêm duy nhất, phòng cùng lúc nhiều bệnh nguy hiểm.

Vắc-xin 4 trong 1 sởi, quai bị, rubella, thủy đậu được bảo quản trong hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP theo tiêu chuẩn quốc tế, nhiệt độ đồng nhất từ 2-8 độ C tại VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

Đến nay, VNVC đã đưa về Việt Nam 20 loại vắc-xin mới và thế hệ mới, từng bước lấp đầy khoảng trống trong phòng bệnh cho cả trẻ em và người lớn. Riêng trong năm 2024 và 9 tháng đầu năm 2025, cùng với vắc-xin MMRV, VNVC đã liên tiếp giới thiệu gần 10 loại vắc-xin phòng các bệnh nguy hiểm như vắc-xin sốt xuất huyết, vắc-xin zona thần kinh, các loại vắc-xin phế cầu phòng 15, 20, 23 chủng phế cầu gây viêm phổi, viêm màng não và ba loại vắc-xin phòng viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu.