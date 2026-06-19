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Thời sự Chính trị

Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS)

Dương Ngọc

(NLĐO)- PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, đã trúng cử vị trí Thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS)

Ngày 18-6, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam, đã trúng cử vị trí Thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) - Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện tại ITLOS kể từ khi Toà đi vào hoạt động năm 1996. Việc PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử với số phiếu cao và ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam, là minh chứng cho bước phát triển mới của đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. 

Kết quả này cũng thể hiện sự chuyển biến từ tham gia tích cực sang đóng góp ngày càng thực chất vào quá trình xây dựng, phát triển và thực thi các chuẩn mực, quy tắc chung của cộng đồng quốc tế; khẳng định trách nhiệm và năng lực đóng góp ngày càng hiệu quả của Việt Nam trong hệ thống quản trị toàn cầu dựa trên luật lệ. Thành công này đồng thời khẳng định sự đánh giá tích cực của các quốc gia thành viên UNCLOS đối với những đóng góp ngày càng thực chất của Việt Nam đối với các cơ quan Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Đối với PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh, việc giành thắng lợi tại cuộc bầu cử có tính cạnh tranh rất cao phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với phẩm chất, năng lực chuyên môn và uy tín của một chuyên gia pháp lý quốc tế Việt Nam. PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh sẽ thực hiện nhiệm vụ thẩm phán ITLOS đúng theo các nguyên tắc độc lập, khách quan quy định tại Quy chế của Tòa, qua đó thúc đẩy thực thi hiệu quả Công ước, góp phần củng cố trật tự pháp lý trên biển.

Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) - Ảnh 2.

Bạn bè quốc tế chúc mừng PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh (áo xanh). Ảnh: Bộ Ngoại giao

Là quốc gia luôn nhất quán đề cao thượng tôn luật pháp quốc tế, ủng hộ Hiến chương Liên hợp quốc và UNCLOS 1982, Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các quốc gia thành viên thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Công ước, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tăng cường hợp tác biển và đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và phát triển bền vững trên biển và đại dương.

Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) được thành lập theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1996, có trụ sở tại thành phố Hamburg, Đức. Tòa có chức năng giải quyết bằng biện pháp tư pháp các tranh chấp liên quan đến việc giải thích và áp dụng Công ước. Trong gần ba thập kỷ qua, Tòa đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc củng cố trật tự pháp lý trên biển, thúc đẩy thượng tôn pháp luật và hợp tác quốc tế vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Tòa gồm 21 thẩm phán độc lập, được các quốc gia thành viên UNCLOS bầu chọn, đại diện cho các hệ thống pháp luật và khu vực địa lý khác nhau trên thế giới. Tại Hội nghị quốc gia thành viên Công ước Luật biển lần thứ 36, các nước đã bầu 7 thẩm phán mới cho nhiệm kỳ 2026-2035. Các thẩm phán phán mới trúng cử từ các nước Việt Nam, Ghana, Tunisia, Nga, Hà Lan, Ấn Độ và Brazil sẽ bắt đầu nhiệm kỳ từ tháng 10-2026.

UNCLOS có hiệu lực từ năm 1994 và hiện có 172 thành viên (171 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU). Việt Nam phê chuẩn Công ước vào năm 1994.

Một số hình ảnh do Bộ Ngoại giao cung cấp:

Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) - Ảnh 3.

Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) - Ảnh 4.

Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) - Ảnh 5.

Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) - Ảnh 6.

Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) - Ảnh 7.


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Tòa án Luật Biển Quốc tế
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