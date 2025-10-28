Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 27-10 đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Kikeo Khaykhamphithoune - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào - dẫn đầu sang thăm và dự Hội thảo Lý luận lần thứ XII giữa hai Đảng.

Chủ đề của hội thảo năm nay là "Sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới - Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Lào". Tổng Bí thư nhận định đây là dịp để các nhà quản lý và nhà khoa học hai bên trao đổi sâu rộng, làm sáng tỏ những điểm tương đồng trong định hướng cải cách của Việt Nam và Lào; trao đổi về những định hướng xây dựng bộ máy tinh gọn, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, vì dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào. Ảnh: TTXVN

Ông Kikeo Khaykhamphithoune cho rằng kết quả hợp tác lý luận giữa hai Đảng không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, mà còn giúp hai bên cùng củng cố cơ sở lý luận cho công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.