Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với APEC

Sáng 16-7, tại Hải Phòng, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp lần thứ ba năm 2025 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III) và các sự kiện liên quan.

Khơi thông dòng chảy thương mại

Phát biểu trước hơn 200 đại biểu quốc tế và trong nước, bao gồm các thành viên ABAC từ 21 nền kinh tế APEC, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá trên suốt chặng đường 36 năm hình thành và phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu của khu vực, là đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập, bảo đảm hòa bình, ổn định, kết nối và thịnh vượng cho khu vực.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những chuyển biến địa chính trị sâu sắc, chứng kiến sự phục hồi kinh tế hậu đại dịch với nhiều rủi ro tiềm ẩn, các thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan, sự thay đổi về chính sách thương mại và gián đoạn chuỗi cung ứng, Chủ tịch nước cho rằng hợp tác đa phương và đối thoại công - tư càng trở nên quan trọng và cần phải được đẩy lên một tầm cao mới.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá với vai trò là cơ chế đại diện chính thức của cộng đồng doanh nghiệp APEC, giữ vai trò cầu nối then chốt giữa khu vực tư nhân và các nhà lãnh đạo kinh tế APEC, ABAC không chỉ đề xuất các chính sách thuận lợi cho kinh tế mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo các giải pháp thiết thực để củng cố chuỗi giá trị, thúc đẩy đầu tư, khơi thông dòng chảy thương mại và khuyến khích đổi mới sáng tạo; đồng thời tin tưởng rằng những sáng kiến từ ABAC sẽ tiếp tục là động lực cho sự phát triển bền vững của khu vực.

Các chủ đề về thương mại tự do và đầu tư bền vững; chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; tài chính xanh và phát triển bền vững; an ninh y tế và đổi mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học tại kỳ họp lần này đều là những ưu tiên lớn của Việt Nam trong chiến lược phát triển quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Chủ tịch nước khẳng định để thực hiện những ưu tiên đó, Việt Nam đang thúc đẩy cải cách mạnh mẽ thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư - kinh doanh minh bạch, cạnh tranh và ổn định. Trong những năm qua, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế, không chỉ nhờ quy mô thị trường hơn 100 triệu dân mà còn nhờ khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn thông qua mạng lưới các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA).

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp lần thứ ba năm 2025 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III)

Nâng cao khả năng thích ứng

"Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với APEC và tích cực đóng góp vào nỗ lực chung nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn APEC 2040 về một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình, vì thịnh vượng của tất cả người dân và thế hệ tương lai. Điều này được thể hiện rõ qua những nỗ lực của Việt Nam kể từ khi gia nhập APEC năm 1998 và tự hào đã tổ chức thành công Năm APEC 2006 và 2017. Việt Nam đặc biệt quan tâm thúc đẩy và tạo điều kiện cho hợp tác thương mại và đầu tư trong khu vực" - Chủ tịch nước khẳng định.

Chủ tịch nước nhấn mạnh với vai trò trung tâm trong mạng lưới liên kết kinh tế khu vực và các hiệp định thương mại tự do đa phương, Việt Nam mang đến cho các nhà đầu tư lợi thế tiếp cận đa dạng thị trường và chuỗi cung ứng toàn khu vực. Vì thế, đầu tư vào Việt Nam không chỉ là đầu tư vào một nền kinh tế năng động, ổn định và đang phát triển nhanh chóng, mà còn là bước đi chiến lược để kết nối với các đối tác lớn và tiềm năng trên thế giới, cũng như các khu vực tự do thương mại khác.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đang hướng tới một tương lai phát triển toàn diện, tạo nền tảng cho các doanh nghiệp tăng tốc phát triển, với một số mục tiêu quan trọng trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi số và công nghệ, kinh tế xanh và tuần hoàn, qua đó đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nhấn mạnh khu vực APEC phát triển bền vững không thể thiếu sự gắn kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp APEC hãy cùng nhau tăng cường hợp tác, liên kết chuỗi sản xuất, chia sẻ công nghệ, nâng cao khả năng thích ứng trước các cú sốc toàn cầu; đồng thời khuyến khích các tổ chức như ABAC, các doanh nghiệp lớn trong khu vực tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua đào tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác thị trường để họ có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hợp tác APEC theo hướng lấy con người làm trung tâm, lấy doanh nghiệp làm động lực và lấy phát triển bền vững làm mục tiêu; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với ABAC trong việc xây dựng các khuyến nghị chính sách thiết thực, phản ánh đúng kỳ vọng và nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp. Ngay sau phiên khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu đã tham quan các gian hàng triển lãm giới thiệu về đặc sản địa phương, văn hóa và tiềm năng kinh tế của TP Hải Phòng tại nơi diễn ra kỳ họp.

Kỳ họp ABAC III diễn ra từ ngày 15 đến 18-7 với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu quốc tế và Việt Nam, bao gồm các thành viên ABAC là lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu, các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư từ 21 nền kinh tế APEC, trợ lý và khách mời quốc tế. Chủ đề xuyên suốt của ABAC năm 2025 là "Cầu nối - Doanh nghiệp - Vươn xa" - một thông điệp vừa mang tính kết nối, vừa thể hiện khát vọng hợp tác vượt qua thách thức để cùng phát triển bền vững. Đây là một trong những kỳ họp quan trọng nhằm thống nhất nội dung thư của ABAC gửi các bộ trưởng APEC; hoàn thiện báo cáo ABAC về khuyến nghị chính sách từ cộng đồng doanh nghiệp trình lên lãnh đạo Kinh tế APEC tại Tuần lễ Cấp cao tháng 10-2025 tại Hàn Quốc.