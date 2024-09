Việt Nam - Mông Cổ nâng tầm quan hệ

Ngày 30-9, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ, tại thủ đô Ulaanbaatar, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh.



Hai nhà lãnh đạo đi sâu trao đổi và đạt nhận thức chung quan trọng về các phương hướng lớn và biện pháp cụ thể nhằm triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, trong đó hợp tác quốc phòng, an ninh là trụ cột.

Đồng thời, nhất trí tăng cường giao lưu, tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về ngoại giao, quốc phòng, an ninh, tư pháp; tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc; tiếp tục hỗ trợ phát triển kỵ binh - biểu tượng của quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của mỗi bên; tăng cường các biện pháp xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp hai nước…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo, công nghệ trí tuệ nhân tạo, thông tin truyền thông, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác khoáng sản, chăn nuôi; cùng phối hợp tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn, thách thức trong vận tải logistics; trao đổi kinh nghiệm, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, vận tải biển và hàng không. Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ, diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai bên là thành viên. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông, giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.

Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Mông Cổ về thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện nhằm định hướng cho sự hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và toàn diện.

Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký 7 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước trong lĩnh vực pháp luật; giao thông vận tải; du lịch; an ninh mạng và phòng chống tội phạm; khoa học - công nghệ; giáo dục; hợp tác giữa chính quyền hai thành phố Hà Nội - Ulaanbaatar.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội kiến Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene, Chủ tịch Quốc hội Dashzegviin Amarbayasgalan. Các nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện, phù hợp với quan hệ Đối tác toàn diện, sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD trong thời gian tới, thúc đẩy sớm ký mới Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ…

Chiều 30-9, tại Nhà hát Opera và Ballet, thủ đô Ulaanbaatar, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam - Mông Cổ đã dự lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ năm 2024. Sau lễ khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước và khán giả đã thưởng thức các tiết mục nghệ thuật Việt Nam, Mông Cổ và thế giới do Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam trình diễn. Tại sảnh nhà hát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước và khán giả đã tham quan không gian triển lãm, trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh ấn tượng về các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa Việt Nam được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản thế giới, cùng với một số loại hình, danh hiệu được UNESCO công nhận, đồ thủ công mỹ nghệ Việt Nam...