Việt Nam - New Zealand: Nhiều dư địa hợp tác

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giáo sư Neil Quigley, Hiệu trưởng Đại học Waikato (TP Hamilton) kiêm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương New Zealand, chứng kiến Đại học Waikato và các trường Đại học của Việt Nam trao đổi 4 thỏa thuận hợp tác; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam tặng Giáo sư Neil Quigley. Thủ tướng cũng làm việc với Nhóm khoa học công nghệ người Việt tại New Zealand (VietTech NZ), giao các cơ quan liên quan của Việt Nam thúc đẩy cơ quan sở tại công nhận địa vị pháp lý của VietTech NZ.

Tối 10-3, Thủ tướng và phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand. Thủ tướng sẽ đề nghị New Zealand xem xét, công nhận cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand là dân tộc thiểu số.