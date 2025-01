Việt Nam - Nga thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 15-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Đối thoại doanh nghiệp (DN) cấp cao Việt Nam - Nga với chủ đề: Phát triển bền vững thương mại - đầu tư, năng lượng và vận tải Việt Nam - Nga.

Cam kết tháo gỡ các rào cản

Đối thoại gồm 3 phiên, tập trung vào 3 lĩnh vực hợp tác quan trọng: Thương mại, đầu tư, nông nghiệp; hợp tác năng lượng (dầu khí và năng lượng hạt nhân); giao thông, logistics.

Hai Thủ tướng đã lắng nghe và trực tiếp phản hồi các ý kiến của DN hai nước, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và cam kết mạnh mẽ trong việc tháo gỡ các rào cản, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cộng đồng DN hai bên, nhất là về thủ tục hành chính, vận tải và logistics, cơ chế chính sách về tài chính...

Thủ tướng Nga cho rằng kim ngạch thương mại song phương hiện nay mới khoảng gần 5 tỉ USD là chưa tương xứng với tiềm năng lớn giữa hai nước. Người đứng đầu Chính phủ Nga khẳng định mối quan hệ kinh tế song phương sẽ tiếp tục được củng cố. Nga mong muốn và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác giao thông vận tải; cũng như cung ứng sản phẩm công nghiệp, hợp tác triển khai dự án điện hạt nhân; hợp tác trong an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đồng chủ trì Đối thoại Doanh nghiệp cấp cao Việt Nam - Liên bang Nga. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các DN Nga phát triển sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy da dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường để nhiều hàng hóa thâm nhập vào thị trường của nhau.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam vừa ban hành Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư và mong muốn các DN Nga tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, vận tải, logistics...

Thống nhất nhiều nội dung quan trọng

Trong Thông cáo chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nga Mishustin công bố cùng ngày, hai bên đã trao đổi và nhất trí về các biện pháp tăng cường hợp tác thương mại song phương. Hai bên thống nhất cần phát triển hệ thống giao thương đường sắt và đường biển, vận tải hàng hóa đa phương thức.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý song phương nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án dầu khí chung trên thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Nga, phù hợp với pháp luật hai nước và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Hai bên ghi nhận hoạt động ổn định của liên doanh lắp ráp xe GAZ của Nga tại Đà Nẵng, trong đó một phần sản phẩm được xuất khẩu sang các nước láng giềng; ghi nhận việc phía Nga cung cấp dầu và khí hóa lỏng tự nhiên cho Việt Nam và các thành phẩm chế biến, phát triển các dự án điện mới, bao gồm các dự án điện năng lượng tái tạo là hướng hợp tác triển vọng. Song song đó, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác trong triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Việt Nam. Nga sẵn sàng tham gia xây dựng ngành công nghiệp điện hạt nhân quốc gia của Việt Nam.

Thông cáo nhấn mạnh hai bên hoan nghênh tăng cường trao đổi, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, gồm Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các cơ chế của ASEAN như Hội nghị Cấp cao Đông Á, Diễn đàn Khu vực ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.

Thông cáo cũng nêu rõ hai bên sẽ phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và các hoạt động thương mại không bị cản trở; ủng hộ kiềm chế, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Việt Nam và Nga ủng hộ việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) năm 2002 và hoan nghênh các nỗ lực sớm đạt Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) thực chất và hiệu lực.

Vì sự thịnh vượng của hai dân tộc Trưa 15-1, Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin đã đến chào Chủ tịch nước Lương Cường. Thủ tướng Mikhail Mishustin đã trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Liên bang Nga tặng Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, mong muốn cùng Nga tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống vì lợi ích phát triển của hai quốc gia, vì sự thịnh vượng của hai dân tộc.

Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Nga do Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện. Các nghệ sĩ Việt Nam từng học tập tại các ngôi trường âm nhạc danh tiếng của Nga đã trình diễn các bản nhạc Việt Nam và Nga như một minh chứng sống động về tình cảm đặc biệt, quan hệ hữu nghị truyền thống đã được lãnh đạo và nhân dân hai nước qua các thời kỳ xây dựng và dày công vun đắp. Chiều 15-1, Thủ tướng Mishustin đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.