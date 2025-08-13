Sáng 13-8, đã diễn ra Lễ phát động cấp Quốc gia Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2-12-1960 - 2-12-2025).



Các đại biểu nhấn nút phát động chương trình. Ảnh: Minh Hiển

Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan báo chí và nhiều tổ chức hữu nghị trong nước tổ chức.

Chương trình nhằm vận động nguồn lực trợ giúp nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai và các biện pháp cấm vận, bao vây kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh chương trình là sự kiện chính trị - xã hội, mang ý nghĩa đối ngoại sâu sắc, nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba, thể hiện tình cảm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba.

Suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế, thủy chung và bền chặt. Lời bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" đã trở thành hiện thực sinh động, trong khi nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba sự quan tâm và ủng hộ vô điều kiện.

Nhắc tới những khó khăn gần đây của Cuba, ông Chiến nhấn mạnh chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là hành động thể hiện truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam và minh chứng cho mối quan hệ thủy chung, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc.

Ông kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và cá nhân trong nước, cũng như cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam, tham gia bằng những hành động thiết thực.

Chương trình kéo dài 65 ngày, từ 13-8 đến 16-10-2025, với mục tiêu vận động tối thiểu 65 tỉ đồng cho lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững.

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba"

Phát biểu hưởng ứng chương trình vận động, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định suốt 65 năm qua, Việt Nam và Cuba đã kề vai sát cánh trong đấu tranh giành độc lập, tự do dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trong mối quan hệ mật thiết đó, quân đội hai nước thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau cả về vật chất và tinh thần, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền mỗi nước.

Chương trình vận động là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, thực chất, hiệu quả và gần gũi hơn.