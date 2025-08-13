HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Việt Nam phát động chương trình ủng hộ nhân dân Cuba

D.Thu

(NLĐO) - Chương trình vận động đến 16-10, mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba, thể hiện tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Sáng 13-8, đã diễn ra Lễ phát động cấp Quốc gia Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2-12-1960 - 2-12-2025). 

Phát động Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba - Ảnh 1.

Các đại biểu nhấn nút phát động chương trình. Ảnh: Minh Hiển

Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan báo chí và nhiều tổ chức hữu nghị trong nước tổ chức.

Chương trình nhằm vận động nguồn lực trợ giúp nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai và các biện pháp cấm vận, bao vây kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh chương trình là sự kiện chính trị - xã hội, mang ý nghĩa đối ngoại sâu sắc, nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba, thể hiện tình cảm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba.

Suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế, thủy chung và bền chặt. Lời bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" đã trở thành hiện thực sinh động, trong khi nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba sự quan tâm và ủng hộ vô điều kiện.

Nhắc tới những khó khăn gần đây của Cuba, ông Chiến nhấn mạnh chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là hành động thể hiện truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam và minh chứng cho mối quan hệ thủy chung, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc.

Ông kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và cá nhân trong nước, cũng như cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam, tham gia bằng những hành động thiết thực.

Chương trình kéo dài 65 ngày, từ 13-8 đến 16-10-2025, với mục tiêu vận động tối thiểu 65 tỉ đồng cho lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững.

Việt Nam phát động chương trình ủng hộ nhân dân Cuba - Ảnh 2.

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba"

Phát biểu hưởng ứng chương trình vận động, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định suốt 65 năm qua, Việt Nam và Cuba đã kề vai sát cánh trong đấu tranh giành độc lập, tự do dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trong mối quan hệ mật thiết đó, quân đội hai nước thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau cả về vật chất và tinh thần, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền mỗi nước.

Chương trình vận động là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, thực chất, hiệu quả và gần gũi hơn.

Trong 65 ngày diễn ra chương trình, tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thể tham gia bằng nhiều hình thức: Quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại cơ quan, trường học, cộng đồng; vận động doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước; đóng góp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, quét mã QR, thùng quyên góp nơi công cộng, ứng dụng di động (App Thiện nguyện, Viettel Money) hoặc phong trào sáng tạo tại trường học như viết thư, quyên góp "kế hoạch nhỏ" ủng hộ trẻ em Cuba.

Phát động Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba - Ảnh 3.

Tập thể, cá nhân có thể tham gia ủng hộ qua hình thức chuyển khoản

Mọi đóng góp sẽ được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận, quản lý minh bạch và chuyển tới nhân dân Cuba trong năm 2025.

Thông tin ủng hộ: Đơn vị: TW HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM; Số tài khoản: 2022 - Ngân hàng MBBank; Nội dung chuyển khoản: CUBA

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel.

Đại sứ Cuba Orlando Nicolás Hernández Guillén kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam

(NLĐO) - Chiều 5-11, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp đại sứ Cuba đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba

(NLĐO)- Chiều 2-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez

lễ phát động quan hệ ngoại giao Tổng Bí thư Cuba ủng hộ Cuba Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba Bộ Ngoại giao
