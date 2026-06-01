Việt Nam - Philippines nâng tầm hợp tác

Chiều 31-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Manila, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines đến ngày 1-6, theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân.

Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử

Ngay sau khi đến Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN - thuộc khu thành cổ Intramuros ở thủ đô Manila.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và hòa bình thế giới.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN là một công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và ngoại giao sâu sắc, thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines cũng như tinh thần đoàn kết trong cộng đồng ASEAN. Công trình được khánh thành vào tháng 10-2011, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines (1976-2011).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân gặp gỡ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam ở Philippines ngày 31-5. Ảnh: TTXVN

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN còn là một điểm đến văn hóa quan trọng, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương, du khách quốc tế và ASEAN. Công trình góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế.

Chiều 31-5, tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng, doanh nghiệp, chuyên gia người Việt Nam ở Philippines.

Tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình nhấn mạnh chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước có cuộc gặp chính thức. Đại sứ cho biết cộng đồng người Việt tại Philippines luôn đoàn kết, chăm chỉ, ngày càng tham gia tích cực hơn vào các hoạt động thương mại, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Bà con luôn hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc; chủ động tìm kiếm cơ hội đóng góp tích cực cho các mục tiêu phát triển của đất nước thông qua các hoạt động kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Tiềm năng hợp tác rộng mở

Trong không khí ấm cúng, thân tình của buổi gặp gỡ, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Philippines bày tỏ vui mừng trước những thành quả đổi mới, phát triển của đất nước ta và mong muốn được đóng góp bằng năng lực chuyên môn, uy tín cá nhân, vị trí công việc của mình. Bà con kỳ vọng việc tăng cường hợp tác giữa hai nước có thể tạo hành lang thông thoáng về chính sách cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Việt Nam tại Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Philippines trong việc hòa nhập xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, có các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước; hoan nghênh vai trò kết nối, hỗ trợ của Ban Liên lạc cộng đồng người Việt tại Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ về những định hướng phát triển của đất nước và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao nhằm nâng cao năng lực tự chủ, tự cường, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông báo một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm tới Thái Lan và Singapore. Trong đó, phát biểu dẫn đề của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 ở Singapore ngày 29-5 vừa qua được quốc tế đặc biệt quan tâm, đề cao vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong khu vực. Qua đó, Việt Nam khẳng định đã vươn lên mạnh mẽ sau hơn 80 năm xây dựng, phát triển và 40 năm Đổi mới; trở thành một trong những nền kinh tế năng động, phát triển nhanh; là quốc gia có uy tín, có trách nhiệm với các vấn đề của khu vực và thế giới.

Về quan hệ Việt Nam - Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam hiện là Đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong khu vực Đông Nam Á. Thời gian qua, quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hai nước đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác thương mại song phương, với mục tiêu sớm đưa kim ngạch trao đổi thương mại đạt 10 tỉ USD, đồng thời khai thác những tiềm năng hợp tác còn rộng mở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, kịp thời có các chính sách chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc. Đảng và Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để bà con đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, một số chính sách tiếp tục được sửa đổi nhằm tạo điều kiện cho đồng bào ta ở nước ngoài đầu tư, học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, dạy tiếng Việt, chuyển giao tri thức, tham gia các hoạt động văn hóa - đối ngoại nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt tại Philippines tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau hòa nhập và chấp hành tốt pháp luật sở tại; tích cực tham gia các hoạt động, có đóng góp thiết thực cho quê hương và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Philippines để trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới để đưa hợp tác kinh tế trở thành một trụ cột quan trọng hơn trong quan hệ song phương.

Đồng hành với các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam Chiều 31-5, tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và một số tổ chức tài chính, doanh nghiệp. Tiếp TS Saia Ma'u Piukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị WHO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách và tổ chức hệ thống y tế phù hợp với bối cảnh mới, nhất là tăng năng lực ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị WHO phổ biến y học cổ truyền bên cạnh y học hiện đại nhằm tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân khu vực và trên thế giới. Đại diện WHO khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa, kiểm soát bệnh và dịch bệnh; nâng cao năng lực dự báo, ứng phó khẩn cấp; thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế quốc gia hiệu quả, bền vững. Tiếp ông Masato Kanda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Lãnh đạo ADB cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam, nhất là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập trong khu vực. Tiếp ông Tristan Aboitiz, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Aboitiz Foods, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam khuyến khích tập đoàn triển khai các mô hình hợp tác thúc đẩy nông nghiệp xanh, thông minh, truy xuất nguồn gốc, chuỗi giá trị thực phẩm bền vững và bảo đảm an ninh lương thực khu vực ASEAN. Lãnh đạo Aboitiz Foods cam kết thúc đẩy hợp tác nhằm thực hiện các mục tiêu về an ninh lương thực và năng lượng của Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với pháp luật Việt Nam.



