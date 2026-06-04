Việt Nam - Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng

Nhận lời mời của Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đoàn đại biểu cấp cao Lực lượng Vũ trang Philippines do Đại tướng Romeo Brawner Junior, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines, làm trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến 6-6.

Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh chuyến thăm của Đại tướng Romeo Brawner Junior diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước vừa ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, thể hiện sự tích cực, chủ động của Quân đội hai nước trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp đoàn đại biểu cấp cao Lực lượng Vũ trang Philippines do Đại tướng Romeo Brawner Junior dẫn đầu thăm Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Romeo Brawner Junior bày tỏ vui mừng khi thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam là sự tiếp nối kết quả tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như các hội nghị quân sự - quốc phòng ASEAN trong năm 2026 do Philippines chủ trì tổ chức. Đại tướng Romeo Brawner Junior khẳng định sự coi trọng và đánh giá cao hợp tác quốc phòng với Việt Nam; nhấn mạnh sẽ nỗ lực phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh, thịnh vượng trong khu vực.