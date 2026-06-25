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Thời sự Chính trị

Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ phù hợp với Venezuela

Dương Ngọc

(NLĐO)- Việt Nam kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ công dân ảnh hưởng bởi động đất ở Venezuela.

Chiều 25-6, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về các trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ phù hợp với Venezuela - Ảnh 1.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát sau trận động đất. Ảnh: AP

Được tin vụ động đất tối 24-6 vừa qua đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và của đối với nhân dân Venezuela, ngày 25-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống lâm thời Cộng hòa Bolivariana de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa có chuyến thăm chính thức Venezuela đã gửi lời thăm hỏi trực tiếp. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ phù hợp với Venezuela.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cho đến nay, công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Venezuela an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát tình hình, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp nạn.

Công dân Việt Nam có yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp đề nghị liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela +584242674447 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao hoạt động 24/7 (+84) 981.84.84.84 để được trợ giúp.

Người Việt bị ảnh hưởng trong vụ cháy tại Trung tâm thương mại Sadovod (Nga)

Cũng tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về cập nhật thông tin và các biện pháp bảo hộ đối với công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ cháy tại Trung tâm thương mại Sadovod (Nga), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, vừa qua đã xảy ra vụ cháy tại Trung tâm thương mại Sadovod (ở Moskva) khiến một số hộ kinh doanh người Việt bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã cử cán bộ tới hiện trường, trao đổi với Ban quản lý Trung tâm thương mại để nắm tình hình, động viên và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với bà con bị ảnh hưởng. Cho đến nay, bà con đã được tạo điều kiện để tiếp tục kinh doanh.

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