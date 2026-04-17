Việt Nam - Singapore thúc đẩy tăng cường hợp tác

Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu là người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế; mở rộng và nâng cấp mạng lưới các KCN Việt Nam - Singapore (VSIP) thế hệ mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: TTXVN

Nhất trí cao các đánh giá và đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất; tăng cường trao đổi cấp cao, hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực khác, góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển khu vực. Thủ tướng Lawrence Wong cho biết Singapore sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 KCN trong năm 2026.

Hai Thủ tướng nhất trí với khả năng ký kết Hiệp định liên chính phủ về việc mua bán điện phát thải carbon thấp xuyên biên giới để xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore.



