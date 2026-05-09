Việt Nam - Sri Lanka: Nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện

Ngày 8-5, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka. Lễ đón được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống với 21 loạt đại bác chào mừng.

Mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỉ USD

Tại cuộc hội đàm sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã trao đổi về những phương hướng hợp tác mang tính định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Hai nước nhất trí nâng tầm tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt. Đồng thời, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, mở rộng hợp tác về trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng; tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng. Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỉ USD trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho thị trường Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp... Tổng thống Anura Kumara Dissanayake khẳng định Chính phủ Sri Lanka sẽ tạo thuận lợi và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Sri Lanka; thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp, kết nối chuỗi cung ứng nông sản, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, thủy sản, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển các mặt hàng chủ lực và triển khai các dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cùng có lợi giữa hai nước, hướng đến việc hai nước triển khai các dự án có tính biểu tượng. Hai bên nhất trí đưa hợp tác văn hóa, giáo dục, kết nối và giao lưu nhân dân thành một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai bên sẽ mở rộng hợp tác du lịch, nhất là du lịch tâm linh; mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake hội đàm. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đề nghị Việt Nam mở phân hiệu của một số trường đại học lớn tại Sri Lanka. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Sri Lanka hỗ trợ các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lan tỏa văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tại Sri Lanka. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai nước cần quyết tâm đưa các thỏa thuận vào triển khai ngay.

Việt Nam và Sri Lanka cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và Diễn đàn phương Nam toàn cầu. Tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học - công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông và chủ trì gặp gỡ báo chí chung. Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Sri Lanka lên Đối tác toàn diện; cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng phạm vi và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Mở ra giai đoạn hợp tác mới

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Sri Lanka có vị trí rất đặc biệt trong ký ức lịch sử và tình cảm của nhân dân Việt Nam. Chia sẻ về hành trình phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam mong muốn cùng Sri Lanka mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn.

Hai nước cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam có thể là cầu nối để Sri Lanka tăng cường hợp tác với ASEAN; Sri Lanka có thể là cầu nối quan trọng để Việt Nam mở rộng hợp tác với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương. Việt Nam mong muốn biến tình hữu nghị truyền thống thành nguồn lực phát triển thực sự; biến sự tin cậy chính trị thành hợp tác kinh tế cụ thể; biến giao lưu văn hóa thành sự hiểu biết sâu sắc; biến khát vọng chung thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne khẳng định việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka có ý nghĩa lịch sử. Quốc hội Sri Lanka mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội Việt Nam trong xây dựng nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng, chuyển đổi số…

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong hai bên tăng cường hợp tác chặt chẽ, sớm ký thỏa thuận hợp tác, phối hợp với nhau giám sát hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và các văn kiện/thỏa thuận hợp tác đã ký, nhất là các hợp tác kinh tế. Quốc hội Sri Lanka thông qua các chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Sri Lanka trong những lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông…

Phát triển Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo (thủ đô Colombo). Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong số ít tượng đài lãnh tụ nước ngoài được đặt tại trung tâm thủ đô Colombo, thể hiện tình cảm chân thành và bền chặt mà nhân dân Sri Lanka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam. Sri Lanka là quốc gia đặc biệt khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh 3 lần ghé thăm. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã đi thăm Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Cộng đồng Colombo; nghe lãnh đạo thư viện giới thiệu và trình bày dự án nâng cấp Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Việt Nam đã trao biểu trưng hỗ trợ thủ đô Colombo nhằm gìn giữ, phát triển Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường sự hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Tăng cường kết nối hai nền kinh tế Chiều 8-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Diễn đàn Hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Nam - Sri Lanka do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu quốc gia Sri Lanka tổ chức. Tại diễn đàn, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya nhấn mạnh hai nước hướng tới một quan hệ đối tác năng động, có tầm nhìn và hội nhập kinh tế sâu rộng hơn, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai quốc gia. Các doanh nghiệp Sri Lanka đã thiết lập khoảng 30 dự án đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng Sri Lanka mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như: thương mại và đầu tư, giáo dục, nông nghiệp và chế biến thực phẩm, logistics và hàng không, điện tử và công nghệ thông tin, du lịch và khách sạn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam - Sri Lanka là hai quốc gia có vị trí địa chiến lược quan trọng, có tiềm năng bổ trợ lẫn nhau và có thể cùng đóng vai trò kết nối trong cấu trúc kinh tế khu vực đang định hình. Trong thời gian tới, hợp tác Việt Nam - Sri Lanka cần được triển khai theo cách tiếp cận hiệu quả, có trọng tâm và hướng tới kết quả cụ thể. Hai bên cần ưu tiên phát triển kết nối logistics và trung chuyển hàng hóa; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tính bổ trợ cao như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, thương mại trung gian và dịch vụ. Việt Nam cam kết tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya sau đó chứng kiến Vietnam Airlines và Vietjet công bố đường bay thẳng giữa TP HCM và Colombo; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa một số doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, chế biến nông sản, cao su, phân bón, hóa chất.



