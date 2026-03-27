Thời sự

Việt Nam tạo dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch

B.T.K

Tại Trụ sở Trung ương Đảng chiều 26-3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo hơn 40 tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế lớn là thành viên Hội đồng Kinh doanh châu Á.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư cho biết nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự quản lý của Nhà nước. Tổng Bí thư nêu rõ định hướng lớn của Việt Nam là nhằm tạo dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, có khả năng thích ứng cao; đưa Việt Nam trở thành điểm đến chiến lược của dòng vốn đầu tư toàn cầu.

Tổng Bí thư hoan nghênh các phát biểu, đề xuất thiết thực tại cuộc gặp; khẳng định sẽ động viên doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác, liên kết làm ăn với các doanh nghiệp nước ngoài. Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, doanh nhân trong nước lớn mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế, vươn lên ngang tầm khu vực và quốc tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam tạo dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo của hơn 40 tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế lớn Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp bày tỏ ấn tượng trước những thế mạnh của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời khẳng định tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam theo hướng nhanh hơn, thông minh hơn để bước vào giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp cam kết không ngừng mở rộng cả quy mô và lĩnh vực đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, nông nghiệp thông minh, công nghiệp phụ trợ, logistics, phần mềm... 

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần có chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần có chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế

Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan liên quan cần có chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi sản xuất.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tăng trưởng thực chất, không đánh đổi chất lượng, tính bền vững lấy tăng trưởng

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu quán triệt nguyên tắc: Tăng trưởng thực chất, không đánh đổi chất lượng, tính bền vững lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần.

