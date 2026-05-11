Thời sự Chính trị

Việt Nam tham dự Diễn đàn rà soát Di cư quốc tế lần thứ hai

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tại diễn đàn Liên hợp quốc, Phó Cục trưởng Lãnh sự Phan Thị Minh Giang khẳng định Việt Nam kiên trì cách tiếp cận cân bằng, lấy con người làm trung tâm

Diễn đàn rà soát Di cư quốc tế lần thứ hai (International Migration Review Forum-IMRF) đã diễn ra từ ngày 5 đến 8-5-2026 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ trong bối cảnh di cư quốc tế tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức phức tạp, từ khoảng trống trong quản trị di cư, việc thiếu các kênh di cư hợp pháp, an toàn đến sự gia tăng của các mạng lưới mua bán người, đưa người di cư trái phép và các hình thức bóc lột mới trên môi trường số.

Đại diện Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Phan Thị Minh Giang, phát biểu tại phiên thảo luận chung, Diễn đàn rà soát Di cư quốc tế lần thứ hai. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Diễn đàn IMRF nhằm rà soát kết quả triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM) kể từ Diễn đàn lần thứ nhất vào năm 2022, đồng thời thảo luận cơ hội, thách thức đối với di cư và xác định các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Diễn đàn thu hút sự tham gia đông đảo của gần 130 quốc gia, nhiều tổ chức quốc tế và các bên liên quan.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn bà Annalena Baerbock, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khẳng định di cư là một thực tế tất yếu của nhân loại mà không một quốc gia nào có thể tự mình quản lý, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các Chính phủ trong việc bảo đảm di cư trở thành mô hình "ba bên cùng có lợi" (win-win-win) cho người di cư, quốc gia gốc và quốc gia điểm đến.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh di cư tiếp tục đóng góp quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và phát triển xã hội, đồng thời bày tỏ quan ngại trước tình trạng mua bán người và số người tử vong trên các tuyến đường di cư gia tăng trong thời gian qua với khoảng 200.000 nạn nhân bị mua bán và hơn 15.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. Khẳng định Thỏa thuận GCM là khuôn khổ quan trọng của hợp tác đa phương về di cư, Tổng Thư ký Liên hợp quốc đề ra 6 ưu tiên hành động, trọng tâm là bảo vệ quyền con người, mở rộng các lựa chọn di cư hợp pháp và triệt phá các mạng lưới tội phạm mua bán người và đưa người di cư trái phép, qua đó bảo đảm quản trị di cư phải được "neo giữ dựa trên phẩm giá, tính nhân văn và quyền con người".

Bà Amy Pope, Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) kiêm Điều phối viên Mạng lưới di cư của Liên hợp quốc (UN Migration Network), kêu gọi cộng đồng quốc tế tập trung vào 4 mục tiêu chính, đặc biệt là việc giảm thiểu tử vong trên các hành trình di cư và triệt phá các mạng lưới mua bán người và đưa người di cư trái phép, đồng thời biến các cam kết thành hành động thực tiễn để bảo đảm các hành trình di cư an toàn và hợp pháp.

Phát biểu tại phiên thảo luận chung, đại diện Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Phan Thị Minh Giang nhận định tình hình di cư toàn cầu đang tiếp tục diễn biến phức tạp; khoảng trống trong quản trị di cư và việc thiếu các kênh di cư hợp pháp đang khiến người di cư dễ bị tổn thương hơn, trong khi tình trạng mua bán người và đưa người di cư trái phép ngày càng tinh vi với các hình thức bóc lột mới liên quan đến công nghệ số và cưỡng ép tham gia các hoạt động phạm tội tại các trung tâm lừa đảo. Trong bối cảnh đó, Việt Nam khẳng định Thỏa thuận GCM tiếp tục là khuôn khổ quan trọng thúc đẩy đối thoại và hợp tác thực chất về di cư, phù hợp với điều kiện và ưu tiên của mỗi quốc gia.

Khẳng định Việt Nam kiên trì cách tiếp cận "cân bằng, lấy con người làm trung tâm" trong quản trị di cư, bà Phan Thị Minh Giang cho biết Việt Nam tích cực thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM ban hành năm 2020, nổi bật là trong việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, thúc đẩy các lựa chọn di cư hợp pháp, an toàn thông qua hợp tác lao động song phương, tuyển dụng công bằng và giảm thiểu chi phí di cư, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý di cư, bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu về di cư nhằm phục vụ hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu. Đại diện Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết của việc mở rộng các kênh di cư hợp pháp, bền vững, tăng cường hợp tác theo các tuyến đường di cư và thúc đẩy cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm trong phòng, chống mua bán người và đưa người di cư trái phép, đồng thời cam kết hợp tác xây dựng với các đối tác nhằm thúc đẩy triển khai Thỏa thuận GCM.

Đại diện Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Phan Thị Minh Giang, phát biểu tại một phiên thảo luận. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Diễn đàn diễn ra trong 4 ngày gồm các phiên thảo luận bàn tròn, phiên thảo luận chính sách và phiên họp toàn thể. Hơn 90 quốc gia đã gửi báo cáo tự nguyện về rà soát kết quả triển khai Thỏa thuận GCM, tăng khoảng 30% so với năm 2022.

Trong khuôn khổ Diễn đàn IMRF, đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia tại các phiên thảo luận, chia sẻ những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong triển khai Thỏa thuận GCM kể từ Diễn đàn IMRF lần thứ nhất, đồng thời đề xuất các lĩnh vực cần tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Việt Nam cũng đã gửi Báo cáo rà soát tự nguyện về kết quả triển khai Thỏa thuận GCM.

Sau 4 ngày làm việc, các quốc gia đã nhất trí thông qua Tuyên bố tiến độ, trong đó đánh giá các kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức còn tồn tại và xác định các ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo nhằm thúc đẩy quản trị di cư an toàn, trật tự và lấy con người làm trung tâm. Diễn đàn rà soát Di cư quốc tế lần thứ ba sẽ diễn ra vào năm 2030.

