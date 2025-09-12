Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hợp tác

Chào mừng Bộ trưởng Yasar Guler và đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước tin tưởng rằng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ nói chung, cũng như quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng.
Để đưa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ đi vào thực chất, hiệu quả hơn, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trên cơ sở Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng đã được ký kết, cũng như các nội dung đã được trao đổi, thống nhất tại hội đàm giữa hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Bình luận (0)