Thời sự Chính trị

Việt Nam phản đối hành vi sử dụng vũ lực tấn công các quốc gia có chủ quyền

Dương Ngọc

(NLĐO)- Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự.

Ngày 3-3, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các diễn biến leo thang căng thẳng nghiêm trọng tại Trung Đông hiện nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định: Lập trường của Việt Nam đã được nêu rõ ngày 28-2-2026.

- Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều người dân bị thiệt mạng. Các hành động này đã gây thiệt hại nghiêm trọng và tiếp tục đe doạ tính mạng, an toàn và lợi ích của người dân, trong đó có công dân Việt Nam tại khu vực, gây bất ổn cho các hoạt động kinh tế, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hành động có trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hướng tới việc giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hoà bình, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới".

Trước đó, ngày 28-2, trả lời câu hỏi phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của người dân, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, chấm dứt ngay các hành động leo thang căng thẳng, bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng thiết yếu, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Trước những diễn biến mới liên quan đến tình hình tại khu vực, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong nước đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam tại các địa bàn lân cận, các cơ quan chức năng, các cơ quan ngoại giao tại sở tại theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam và trụ sở các cơ quan đại diện.

Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel, Iran, và các quốc gia Vùng Vịnh, tình hình công dân Việt Nam tại địa bàn hiện tại an toàn.

Tin liên quan

Xung đột tại Trung Đông: Cập nhật tình hình Người Việt tại các quốc gia vùng Vịnh

Xung đột tại Trung Đông: Cập nhật tình hình Người Việt tại các quốc gia vùng Vịnh

(NLĐO)- Giữa căng thẳng Trung Đông, cơ quan đại diện Việt Nam tại các quốc gia vùng Vịnh khẳng định các kế hoạch bảo hộ, ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt.

Xung đột tại Trung Đông: Tình hình bảo hộ công dân Việt Nam ở Israel

(NLĐO)- Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết đã kích hoạt cơ chế bảo hộ công dân 24/7 trong bối cảnh xung đột bùng phát tại Trung Đông.

Việt Nam lên tiếng về tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông

(NLĐO)- Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, chấm dứt ngay các hành động leo thang căng thẳng, bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng thiết yếu

