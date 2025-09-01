Việt Nam và Campuchia sắp khai trương cặp cửa khẩu quan trọng

Mới đây, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và Phó Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh Prey Veng Pich Sotharoth đã có buổi hội đàm trao đổi song phương liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai trương cặp Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam - Meun Chey.

Dự án xây dựng Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam (nằm trên địa bàn xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), đối diện với Cửa khẩu Meun Chay, tỉnh Prey Veng thuộc Vương quốc Campuchia, có tổng mức đầu tư 274 tỉ đồng (trong đó, ngân sách Trung ương 130 tỉ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Đoàn khảo sát của UBND tỉnh Tây Ninh và Ban hành chính tỉnh Prey Veng khảo sát thực tế tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam - Meun Chey (Ảnh: Tâm Giang)

Dự án gồm 5 hạng mục chính: Quốc môn; Trạm kiểm soát liên hợp, quảng trường, sân nghi lễ; Trạm kiểm soát Biên phòng; Đường trục chính cửa khẩu và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, phòng cháy, chữa cháy).

Tất cả các hạng mục được định hướng lựa chọn giải pháp thiết kế, hình thức kiến trúc, màu sắc, vật liệu chủ đạo các công trình xây dựng tại cửa khẩu quốc tế Tân Nam đảm bảo tính trang nghiêm, mang tính biểu tượng, bản sắc quốc gia, dân tộc và hài hòa với cảnh quan, quy mô đầu tư xây dựng.

Cặp cửa khẩu Quốc tế Tân Nam - Meun Chey tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước qua lại, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy hợp tác phát triển, giao lưu hữu nghị, nâng cao đời sống cư dân biên giới. Qua đó, góp phần củng cố và nâng quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa 2 quốc gia Việt Nam - Campuchia.

Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất thời gian dự kiến lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam - Meun Chey trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 30-10-2025, theo quy mô cấp quốc gia, do tỉnh Tây Ninh và tỉnh Prey Veng đồng tổ chức, chủ trì tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam (Việt Nam) và Meun Chey (Vương quốc Campuchia).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh, việc tổ chức lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, bền vững, tăng cường hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại an ninh, đối ngoại biên phòng.