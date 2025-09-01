Việt Nam và Campuchia sắp khai trương cặp cửa khẩu quan trọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Việt Nam và Campuchia sắp khai trương cặp cửa khẩu quan trọng

Thanh Thảo

(NLĐO) - Cặp cửa khẩu Quốc tế Tân Nam - Meun Chey tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân Việt Nam và Campuchia qua lại, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy hợp tác...

Mới đây, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và Phó Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh Prey Veng Pich Sotharoth đã có buổi hội đàm trao đổi song phương liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai trương cặp Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam - Meun Chey.

Dự án xây dựng Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam (nằm trên địa bàn xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), đối diện với Cửa khẩu Meun Chay, tỉnh Prey Veng thuộc Vương quốc Campuchia, có tổng mức đầu tư 274 tỉ đồng (trong đó, ngân sách Trung ương 130 tỉ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Việt Nam và Campuchia sắp khai trương cặp cửa khẩu quan trọng- Ảnh 1.

Đoàn khảo sát của UBND tỉnh Tây Ninh và Ban hành chính tỉnh Prey Veng khảo sát thực tế tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam - Meun Chey (Ảnh: Tâm Giang)

Dự án gồm 5 hạng mục chính: Quốc môn; Trạm kiểm soát liên hợp, quảng trường, sân nghi lễ; Trạm kiểm soát Biên phòng; Đường trục chính cửa khẩu và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, phòng cháy, chữa cháy).

Tất cả các hạng mục được định hướng lựa chọn giải pháp thiết kế, hình thức kiến trúc, màu sắc, vật liệu chủ đạo các công trình xây dựng tại cửa khẩu quốc tế Tân Nam đảm bảo tính trang nghiêm, mang tính biểu tượng, bản sắc quốc gia, dân tộc và hài hòa với cảnh quan, quy mô đầu tư xây dựng.

Cặp cửa khẩu Quốc tế Tân Nam - Meun Chey tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước qua lại, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy hợp tác phát triển, giao lưu hữu nghị, nâng cao đời sống cư dân biên giới. Qua đó, góp phần củng cố và nâng quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa 2 quốc gia Việt Nam - Campuchia.

Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất thời gian dự kiến lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam - Meun Chey trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 30-10-2025, theo quy mô cấp quốc gia, do tỉnh Tây Ninh và tỉnh Prey Veng đồng tổ chức, chủ trì tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam (Việt Nam) và Meun Chey (Vương quốc Campuchia).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh, việc tổ chức lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, bền vững, tăng cường hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại an ninh, đối ngoại biên phòng.

Tin liên quan

Thủ tướng Việt Nam - Campuchia - Lào họp triển khai kết luận cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng

Thủ tướng Việt Nam - Campuchia - Lào họp triển khai kết luận cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại TP HCM.

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia

(NLĐO)- Ngày 21-2, tại TP HCM đã diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP)

Quan hệ Việt Nam - Campuchia sâu rộng, bền chặt

Chuyến thăm của Quốc vương Norodom Sihamoni củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia

Việt Nam - Campuchia Tây Ninh biên giới Vương quốc Campuchia tổng mức đầu tư ban quản lý dự án
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo