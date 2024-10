Việt Nam và Pháp hướng tới quan hệ đối tác chiến lược tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình mà Chính phủ và Quốc hội Pháp dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; chúc mừng bà Yael Braun - Pivet tái đắc cử vị trí Chủ tịch Quốc hội và chuyển lời mời bà sớm thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Pháp, bà Yaël Braun-Pivet đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng Pháp đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Pháp ngữ với nhiều kết quả thiết thực, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế trong Cộng đồng pháp ngữ; đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nghị viện nhằm tạo động lực làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó đề nghị Pháp sớm thành lập lại Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt - Pháp để Nhóm tiếp tục hỗ trợ gắn kết, tạo cầu nối đưa Quốc hội và nhân dân hai nước gần nhau hơn.



Chủ tịch Quốc hội Yael Braun - Pivet bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước sang dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Pháp; đánh giá cao chương trình với nhiều hoạt động phong phú của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với các lãnh đạo cấp cao của Pháp để cùng đưa ra các định hướng lớn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Bà Yael Braun - Pivet bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt nỗ lực của Việt Nam trong hài hoà phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo đời sống của người dân; hoan nghênh vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam trong năm 2020 góp phần thúc đẩy quan hệ giữa EU - ASEAN cũng như giữa các Quốc hội các nước thành viên EU và ASEAN; nhất trí cần tiếp tục tăng cường đoàn kết và hợp tác song phương và đa phương trên tất cả các kênh, trong đó có quốc hội.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định luôn coi trọng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược, nhất trí đưa khuôn khổ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp lên tầm cao mới; thúc đẩy tăng cường hợp tác và trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan lập pháp hai nước, đồng thời phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Về kinh tế - thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Pháp tiếp tục là là đối tác thương mại lớn thứ 4, nhà đầu tư lớn thứ 2 của Việt Nam trong EU và đứng đầu châu Âu về viện trợ ODA cho Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư của hai nước cũng như của EU; ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" đối với thủy sản Việt Nam để đảm bảo sinh kế cho hàng nghìn ngư dân Việt Nam và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Pháp. Chủ tịch Quốc hội Pháp ghi nhận các đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong chuyển đổi nghề cá bền vững và ghi nhận việc vận động EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU.

Là đối tác JETP của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Pháp cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt về tài chính, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng chính sách trong quá trình triển khai Đối tác chuyển đổi năng lượng góp phần ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Hai bên đánh giá hợp tác giữa các địa phương là lĩnh vực tiêu biểu và nét đặc trưng trong quan hệ giữa Việt Nam - Pháp, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa giữa hai nước, đặc biệt việc Việt Nam đã tổ chức rất thành công Hội nghị hợp tác giữa các địa phương lần thứ 12 tại Hà Nội tháng 4-2023.

Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi kiều dân hai nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia hội nhập thành công và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và sự đa dạng văn hóa của cả hai nước.

Về vấn đề khu vực, hai bên nhấn mạnh việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, an ninh, nhấn mạnh sự cần thiết của việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Pháp gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang dự Đại hội đồng Liên minh nghị Viện Pháp ngữ tháng 7-2025.