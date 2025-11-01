Việt Nam và Pháp mở rộng hợp tác y tế trong giai đoạn mới

Ngày 1-11, Hội nghị Y học Pháp - Việt lần thứ hai khai mạc tại Trường Đại học Y Hà Nội, với sự tham dự của hơn 900 đại biểu trong và ngoài nước, gồm các chuyên gia đầu ngành, đại diện Đại sứ quán Pháp, Hội Hữu nghị Y khoa Pháp - Việt, cùng nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và bệnh viện lớn.

Hội nghị Y học Pháp - Việt là dịp nhìn lại kết quả hợp tác y tế giữa hai quốc gia. Ảnh: Trần Minh

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh ngành y tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn đổi mới toàn diện, hướng tới hệ thống y tế công bằng, thông minh, nhân văn và bền vững. Ông cho biết Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị (ban hành ngày 9-9-2025) khẳng định chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời.

Thứ trưởng Bộ Y tế kỳ vọng hợp tác với Pháp sẽ đi vào chiều sâu, tập trung phát triển chương trình đào tạo chuẩn hóa - liên thông - quốc tế hóa; xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, hệ thống dữ liệu y tế số; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bệnh án điện tử, mô phỏng kỹ năng, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp, chăm sóc người cao tuổi và phát triển y học tái tạo. Đây cũng là những lĩnh vực hai nước cùng ưu tiên.

Thứ trưởng cũng cho biết Việt Nam đang triển khai Kỳ thi quốc gia cấp phép hành nghề y do Hội đồng Y khoa Quốc gia chủ trì. "Đây không chỉ là một kỳ thi, mà là bước ngoặt trong chuẩn hóa năng lực hành nghề, bảo đảm an toàn người bệnh và hội nhập quốc tế"- ông nói.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, chiều 31-10 đã diễn ra tọa đàm "Hợp tác y tế Việt Nam - Pháp: Hướng tới sự gắn kết hiệu quả hơn trong quan hệ đối tác vì sức khỏe cộng đồng". Đây là diễn đàn đối thoại chính sách trực tiếp giữa cơ quan quản lý y tế Việt Nam và giới chuyên môn Pháp.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp

Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp, nhấn mạnh hợp tác y tế Việt - Pháp là di sản quý báu, ngày càng sâu sắc, đa dạng và sống động hơn, được nuôi dưỡng bằng tình hữu nghị, sự tin tưởng và chia sẻ kiến thức.

Theo bà Thúy Anh, hai nước đang chuẩn bị gia hạn Hiệp định khung về hợp tác y tế, đặt nền tảng cho các dự án mới trong bối cảnh cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại hóa hệ thống bệnh viện và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các hoạt động hợp tác ngày càng phong phú, kết nối mạng lưới bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước. Hai bên xác định đây là thời điểm quan trọng để định hướng hợp tác giai đoạn mới, hướng tới ký kết Hiệp định hợp tác y tế Việt - Pháp, góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, công bằng và hội nhập.

Theo các chuyên gia, hợp tác y tế là lĩnh vực tiêu biểu và hiệu quả nhất trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp. Hiện có gần 100 cặp đối tác hợp tác trực tiếp giữa các cơ sở y tế và đào tạo của hai nước.

Đại diện Liên hiệp Hội Y tế Pháp - Việt trao đổi tại tọa đàm

Các định hướng ưu tiên tập trung vào đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và ứng dụng công nghệ tiên tiến như robot phẫu thuật, y tế số, trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, nghiên cứu và điều trị.

Hiện Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Công cộng Pháp đang xúc tiến ký kết Hiệp định hợp tác y tế song phương, tạo khung pháp lý cho các chương trình hợp tác trong giai đoạn mới.