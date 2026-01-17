VIỆT NAM VƯƠN MÌNH PHÁT TRIỂN, HỘI NHẬP (*): Cơ đồ đất nước sau 40 năm đổi mới

GS-TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng - cho biết dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam cho thấy hành trình 1986-2025 là chặng đường lịch sử đầy thử thách, từ những biến động toàn cầu cho đến đại dịch COVID-19, nhưng Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Những thành tựu vĩ đại

Theo GS-TS Tạ Ngọc Tấn, trước đổi mới, từ chỗ 70% dân số sống dưới mức nghèo, nay tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều chỉ còn khoảng 1%; GDP từ 8-9 tỉ USD đến nay đã lên hơn 500 tỉ USD;…. những con số này minh chứng cho thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. "Trải qua từ trong khó khăn gian khổ, bước ra từ khói lửa chiến tranh cho đến hôm nay, chúng ta có thể khẳng định rằng đấy là những thành tựu vĩ đại, thành tựu có tính lịch sử" - GS-TS Tạ Ngọc Tấn nói.

Ông Lê Văn Dũng - đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) - nhìn nhận sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử.

Triển lãm Sản phẩm Công nghệ chiến lược quốc gia tại TP HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thực tiễn cho thấy chúng ta đã đạt được nhiều kết quả hết sức ấn tượng, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và ngày càng bề thế. Hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội được đầu tư mạnh mẽ, phát triển vượt bậc, tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng bền vững. Kinh tế đất nước liên tục tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước.

Đáng chú ý, từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, đến nay Việt Nam đã chuyển đổi thành công sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều thành phần kinh tế cùng phát triển năng động. Đảng ta đã xác định rõ kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, qua đó tạo ra sức bật mạnh mẽ, giúp kinh tế đất nước vươn tầm, ngân sách nhà nước không ngừng tăng lên qua từng năm.

Cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Nhà nước ngày càng quan tâm hơn đến chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và người có công với cách mạng.

TS Nguyễn Đức Kiên - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - đánh giá sau 40 năm đổi mới, thành tựu hạ tầng của Việt Nam là rất lớn, thậm chí vượt xa những gì trước đây chúng ta có thể hình dung. Diện mạo đất nước đã thay đổi một cách ngoạn mục, từ giao thông, đô thị, năng lượng cho tới hạ tầng kinh tế - xã hội.

Theo ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, đến nay đã trở thành nước đang phát triển, hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, lợi ích quốc gia dân tộc được bảo đảm. Đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hoàn thành về đích sớm các mục tiêu thiên niên kỷ.

"Những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử trong gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo là kết quả của một quá trình nỗ lực, phấn đấu liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng, phù hợp với thời đại và thực tiễn Việt Nam. Điều này khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam" - ông Nguyễn Túc nhấn mạnh.

Vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội

Còn theo GS-TS Vũ Văn Hiền - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XII - 40 năm đổi mới là một chặng đường lịch sử đầy bản lĩnh, sáng tạo và khát vọng của dân tộc Việt Nam. "Thành công của 40 năm đổi mới là kỳ tích mang tầm thời đại, kiến tạo một cơ đồ vững chắc đầy năng lượng để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội" - ông Hiền nhấn mạnh.

Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM - cho biết nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới, có thể thấy cơ đồ và tầm vóc của đất nước đã thay đổi rất căn bản. Cụ thể, quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng; thứ hạng kinh tế của Việt Nam trên thế giới được cải thiện rõ rệt, phản ánh sự trưởng thành của nền kinh tế sau nhiều thập niên nỗ lực đổi mới.

Thành tựu kinh tế -xã hội sau 40 năm đổi mới của đất nước. Đồ họa: ANH THANH

Không chỉ ở lĩnh vực kinh tế, nhiều chỉ số quan trọng khác cũng cho thấy bước tiến vững chắc của đất nước. Các chỉ số về phát triển bền vững, chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của người dân đều có xu hướng cải thiện. Văn hóa, bản sắc dân tộc được gìn giữ và phát huy. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, Việt Nam vẫn giữ được môi trường chính trị - xã hội ổn định, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Cùng với đó, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Việt Nam đã thiết lập quan hệ với hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ; tham gia tích cực, có trách nhiệm tại các diễn đàn quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc. Vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Điều quan trọng nhất là Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng của một quốc gia nghèo, lạc hậu, tạo nền tảng để hướng tới những mục tiêu phát triển cao hơn trong tương lai.

Trên cơ sở những thành tựu đó, Đảng đã đề ra 2 mục tiêu 100 năm với tầm nhìn dài hạn: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây là những mục tiêu lớn, đòi hỏi nỗ lực rất cao, nhưng không phải là điều viển vông hay ảo tưởng. Đó là khát vọng phát triển được đặt ra từ chính thực tiễn đổi mới của đất nước.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, tăng trưởng kinh tế cao trong thời gian dài là yêu cầu mang tính quyết định. Nếu không duy trì được mức tăng trưởng đủ lớn, liên tục trong nhiều năm thì rất khó vượt qua bẫy thu nhập trung bình và đạt được mục tiêu trở thành quốc gia phát triển. Trong khi đó, thời gian không còn nhiều, nhất là khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối của thời kỳ dân số vàng. Nếu không tận dụng tốt giai đoạn này, cơ hội phát triển sẽ ngày càng thu hẹp, thách thức sẽ lớn hơn rất nhiều.

Chính vì vậy, những thành tựu sau 40 năm đổi mới không chỉ là kết quả đáng ghi nhận mà còn là nền tảng quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới phát triển hùng cường, thịnh vượng, thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra.

Tạo động lực phát triển đất nước Ông Bùi Văn Tiếng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, cho rằng trải qua 40 năm đổi mới, nước ta đã đạt nhiều thành tựu ấn tượng như vị thế của nước ta ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế và khu vực; quá trình đô thị hóa đất nước thông qua sự ra đời của một số thành phố trực thuộc Trung ương như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và Huế; thúc đẩy quá trình phục hưng văn hóa dân tộc. Từ thành tựu của 40 năm đổi mới, ông Bùi Văn Tiếng kỳ vọng trong thời gian tới những mô hình kinh tế mới như khu thương mại tự do hay trung tâm tài chính quốc tế được vận hành một cách hiệu quả, tạo nên động lực phát triển đất nước. Bên cạnh đó, những chủ trương vì hạnh phúc của nhân dân mà chủ đề Đại hội lần thứ XIV của Đảng nêu ra nhanh chóng đi vào cuộc sống một cách thực chất, hướng tới sự đều khắp, chẳng hạn như chủ trương cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; chủ trương miễn viện phí toàn dân dựa trên nền tảng trụ cột là bảo hiểm y tế…

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 12-1