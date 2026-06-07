Vietcombank “cầm tay” hộ kinh doanh tiếp cận tài chính thuận tiện, an toàn và bình đẳng

Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND TP HCM, do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Với chủ đề "Thanh toán thông minh - Thúc đẩy tài chính số", chương trình hướng đến mục tiêu đưa thanh toán số trở thành "cửa ngõ" để người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận sâu hơn với các dịch vụ tài chính hiện đại như quản lý dòng tiền, tiết kiệm, tín dụng, thương mại điện tử và các giải pháp tài chính số khác.

Tại sự kiện này, Vietcombank giới thiệu bộ giải pháp dành cho hộ kinh doanh theo từng giai đoạn phát triển, với tinh thần "Chọn một lần - dùng một đời". Bộ giải pháp được thiết kế theo hành trình vận hành thực tế của một hộ kinh doanh: bắt đầu mở cửa hàng, số hóa dòng tiền, mở rộng điểm bán và chuẩn bị nguồn vốn cho giai đoạn tăng trưởng.

Ở giai đoạn bắt đầu, Gói "Mở bán dễ dàng" giúp hộ kinh doanh nhanh chóng thiết lập nền tảng tài chính: mở tài khoản, được tặng tài khoản theo số điện thoại, miễn phí các giao dịch số trọng yếu và sẵn sàng kết nối với công cụ bán hàng, nộp thuế. Với một quán cà phê hoặc cửa hàng mới khai trương, số tài khoản dễ nhớ có thể xuất hiện ngay trên menu, biển quầy, mã QR hay kênh bán online, giúp chủ hộ bắt đầu nhận tiền, theo dõi dòng tiền và kết nối eTax Mobile ngay từ ngày đầu kinh doanh.

Khi đã bắt nhịp hoạt động, gói “Quản tiền rõ ràng” của Vietcombank sẽ giúp hộ kinh doanh giải quyết nhu cầu tách bạch và quản lý dòng tiền

Khi hoạt động kinh doanh đi vào nhịp, Gói "Quản tiền rõ ràng" tập trung giải quyết nhu cầu tách bạch và quản lý dòng tiền. VCB Digibank Hộ kinh doanh mang đến trải nghiệm "1 app - 2 vai trò", cho phép chủ hộ chuyển đổi linh hoạt giữa tài khoản cá nhân và tài khoản hộ kinh doanh; trong khi VCB DigiBiz phù hợp với các hộ có mô hình vận hành nhiều cấp quản lý hơn. Với một chủ tiệm tạp hóa hoặc quán ăn gia đình từng dùng chung một tài khoản cho tiền nhà và tiền quán, việc quản lý hai dòng tiền rõ ràng trong một ứng dụng quen thuộc giúp giảm nhầm lẫn, nhẹ việc đối soát cuối ngày và thuận tiện hơn khi cần kê khai.

Khi điểm bán cần vận hành chuyên nghiệp hơn, Gói "Bán hàng linh hoạt" hỗ trợ hộ kinh doanh bán hàng đa năng và quản trị doanh thu chặt chẽ hơn. VCB OneQR cho phép dùng một mã QR để nhận thanh toán từ cả khách trong nước và khách nước ngoài; ứng dụng quản lý dành cho merchant hỗ trợ tạo mã OneQR động, chấp nhận thanh toán thẻ theo hình thức chạm trên điện thoại, linh hoạt cầm theo khi bán tại quầy, giao hàng, hội chợ hoặc điểm bán lưu động, đồng thời thống kê doanh thu theo từng thu ngân.

Với một cửa hàng đặc sản hoặc quán ăn tại khu du lịch, một mã QR duy nhất giúp giảm sự rối rắm tại quầy thanh toán; với một chuỗi nhỏ có nhiều thu ngân, báo cáo theo người, theo ca giúp chủ hộ giảm phụ thuộc vào ghi chép thủ công và dễ đối soát cuối ngày.

Khi hộ kinh doanh cần đầu tư mở rộng, Gói "Tiếp vốn kinh doanh" kết nối dữ liệu dòng tiền minh bạch với các giải pháp cho vay như eTax Credit, cho vay vốn lưu động và các chương trình ưu đãi lãi suất. Đây là nhóm giải pháp đặc biệt có ý nghĩa trong những thời điểm hộ kinh doanh vừa đến kỳ nộp thuế, vừa cần bổ sung vốn nhập hàng hoặc chuẩn bị mùa cao điểm. Khi doanh thu và dòng tiền được ghi nhận rõ ràng qua ngân hàng, hộ kinh doanh có thêm cơ sở để tiếp cận hạn mức tín dụng phù hợp, giảm phụ thuộc vào vốn tự có.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Tài chính số 2026, Vietcombank tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng Chính phủ, ngành Thuế, các cơ quan truyền thông và cộng đồng kinh doanh trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Từ mã QR tại quầy hàng, giao dịch trên Digibank/DigiBiz, dữ liệu doanh thu minh bạch đến các giải pháp vốn phù hợp, Vietcombank kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường tài chính số nơi mọi người dân và hộ kinh doanh đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại một cách thuận tiện, an toàn và bình đẳng.

Nhân dịp này, Vietcombank đồng loạt triển khai hai chương trình khuyến mại ngay từ ngày 5-6-2026 đến hết 31-8-2026 với tổng giá trị giải thưởng 2,4 tỉ đồng. Hai chương trình được thiết kế như hai vế của cùng một hệ sinh thái: đơn vị chấp nhận thanh toán có thêm động lực tăng doanh số, trong khi khách hàng cá nhân có thêm lý do sử dụng VCB Digibank và quét QR trong giao dịch hằng ngày.

Với nhóm đơn vị chấp nhận thanh toán, chương trình khuyến mại không chỉ khuyến khích các cửa hàng, quán ăn, điểm bán dịch vụ chủ động mở rộng chấp nhận thanh toán thẻ và OneQR, mà còn tạo thêm cơ hội nhận thưởng hấp dẫn khi doanh số thanh toán số tăng trưởng. Khi mỗi giao dịch tại quầy được ghi nhận rõ ràng, đơn vị vừa có thêm động lực gia tăng doanh số không tiền mặt, vừa từng bước hình thành dữ liệu kinh doanh minh bạch hơn để quản trị dòng tiền và phục vụ các nhu cầu tài chính trong tương lai.

Ở phía người tiêu dùng, chương trình dành cho khách hàng VCB Digibank thanh toán tại điểm bán có OneQR giúp Vietcombank chủ động giới thiệu khách hàng đã quen thanh toán số đến các điểm bán. Người mua có thêm động lực quét QR trong giao dịch hằng ngày; merchant có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng và tăng trưởng doanh thu.

Hai chương trình này không chỉ là hoạt động khuyến mại hưởng ứng Ngày Tài chính số 2026, mà còn là bước kích hoạt thị trường theo cách dễ hiểu và gần gũi: điểm bán có thêm lý do để chuẩn hóa thanh toán số, người dùng có thêm động lực sử dụng VCB Digibank và OneQR, còn hộ kinh doanh có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng và xây dựng dữ liệu kinh doanh minh bạch hơn.