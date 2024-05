Vietcombank đồng hành sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Chủ đề năm nay là "Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số" - có sự tiếp nối với chủ đề "Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số" của Ngày Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2023.

Chủ đề này khẳng định sự quyết tâm của ngành Ngân hàng trong việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định 810/QĐ-NHNN ngày 11-5-2021), Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030) cũng như Kế hoạch phối hợp 01/KHPH-BCA-NHNN giữa Bộ Công an và NHNN; đồng thời góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tại Chương trình "Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (tại Quyết định 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), hướng đến nền kinh tế số, xã hội số.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, chuyển đổi số ngân hàng đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp trong quản lý tài chính, minh bạch dòng tiền góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. "Qua báo cáo của các đồng chí và với những trải nghiệm thực tế các sản phẩm dịch vụ của ngành ngân hàng trình diễn ngày hôm nay cho thấy, những giải pháp, sản phẩm dịch vụ ngân hàng đều được ứng dụng, phát triển dựa trên ứng dụng công nghệ mới và không thua kém so với các nước trên thế giới…", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Thủ tướng cho rằng, chuyển đổi số là một hành trình dài và trước mắt vẫn còn nhiều thách thức về đảm bảo an ninh an toàn, bảo mật thông tin, cập nhật, thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ… Do đó, Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng bám sát quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp là trung tâm, lấy trải nghiệm khách hàng là thước đo; đồng thời tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ giao, đảm bảo thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số của ngành gắn chặt với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Vietcombank (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) tham dự sự kiện

Tại gian hàng của mình, Vietcombank đã giới thiệu về giải pháp định danh và xác thực thông qua kết nối trực tiếp (app-to-app) giữa app Ngân hàng và App VNeID. Vietcombank là ngân hàng đầu tiên ứng dụng giải pháp này trên thị trường, mang tới trải nghiệm liền mạch và hoàn toàn online cho người dân. Vietcombank cũng đồng thời trình diễn ứng dụng xác thực sinh trắc học bằng dữ liệu khuôn mặt (Facepay) theo quy định mới của NHNN, giúp tăng cường công tác phòng chống gian lận, lừa đảo trong các giao dịch điện tử.

Bà Đoàn Hồng Nhung - Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank - giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của Vietcombank với đoàn đại biểu do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu tham quan trải nghiệm tại các gian hàng của sự kiện

Các đại biểu tham dự sự kiện cũng đã được nghe những bài tham luận của các đơn vị trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết thành tựu chuyển đổi số. Bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối quản lý rủi ro cũng chia sẻ những thông tin liên quan đến chủ đề kết nối, tích hợp ứng dụng VNeID trong xác thực, định danh khách hàng để phòng ngừa gian lận, lừa đảo.

Theo Phó Tổng Giám đốc Đinh Thị Thái, các ngân hàng đã chủ động gia tăng tần suất cải tiến các hình thức cảnh báo nhằm khuyến nghị khách hàng bảo mật thông tin của mình và thực hiện giao dịch trực tuyến an toàn. Tại Vietcombank, với việc phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương, Bộ Công an, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư cùng Cục Cảnh sát Hành chính về trật tự xã hội (C06) hoàn thành kết nối về kỹ thuật với Dữ liệu dân cư quốc gia và ứng dụng nhiều giải pháp định danh chính xác công dân, khách hàng. Việc kết nối giữa ứng dụng giao dịch ngân hàng điện tử với ứng dụng định danh điện tử VNeID giúp ngân hàng có được nguồn dữ liệu định danh khách hàng tin cậy, được cung cấp bởi Bộ Công an.

Vietcombank đã sớm nhận ra vai trò đặc biệt quan trọng của chuyển đổi số và coi đây là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của ngân hàng trong tương lai. Ngay từ năm 2018, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên thuê tư vấn nước ngoài xây dựng chiến lược Chuyển đổi số và chiến lược này đang được thực thi mạnh mẽ. Các SPDV số ra mắt liên tục trong những năm qua, cùng với quá trình nâng cấp trải nghiệm khách hàng một cách mạnh mẽ chính là những thành quả bước đầu của quá trình đẩy mạnh chiến lược Chuyển đổi số tại Vietcombank.

Với mục tiêu chiến lược đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 là tiếp tục khẳng định vị trí số 1 tại Việt Nam, đứng trong 200 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, có đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt Nam, Vietcombank đã đề ra kế hoạch hành động chuyển đổi số với mục tiêu cụ thể, có lộ trình rõ ràng nhằm từng bước nâng cao trải nghiệm khách hàng, gia tăng hiệu quả, chất lượng hoạt động. Việc Vietcombank đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ thanh toán và công nghệ hội thoại tương tác với khách hàng chính là minh chứng tiêu biểu trong hành trình hiện thực mục tiêu số hóa của thương hiệu ngân hàng Việt, từng bước vươn tầm khu vực và thế giới.