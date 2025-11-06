HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế Tài chính – Chứng khoán

Vietcombank mở rộng tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu lừa đảo

Thy Nga

(NLĐO) - Tính năng cảnh báo sẽ áp dụng cho các giao dịch chuyển tiền online trên VCB Digibank và chuyển tiền tại quầy (chuyển tiền trong Vietcombank).

Kể từ ngày 5-11, Vietcombank chính thức mở rộng triển khai tính năng Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo (tính năng "VCB Alert") cho các giao dịch chuyển tiền trong Vietcombank trên VCB Digibank và tại quầy.

Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu bất thường

Cụ thể, khi khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền online, hệ thống sẽ tự động đưa ra cảnh báo nếu tài khoản của người nhận tiền có các dấu hiệu như: Thông tin người nhận không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tài khoản người nhận thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Tài khoản người nhận thuộc danh sách nghi ngờ rủi ro… Trường hợp giao dịch tại quầy, nhân viên Vietcombank sẽ chủ động thông báo cho khách hàng khi tài khoản người nhận tiền có các dấu hiệu nghi ngờ tương tự.

Dựa trên thông tin cảnh báo, khách hàng có thể chủ động đưa ra quyết định có tiếp tục thực hiện giao dịch hay không.

Vietcombank mở rộng tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu lừa đảo - Ảnh 1.

Hàng trăm ngàn giao dịch được cảnh báo kịp thời

Trước đó, từ ngày 30-6, Vietcombank đã triển khai tính năng Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo (VCB Alert) cho các giao dịch Chuyển tiền nhanh Napas24/7 trên VCB Digibank. Tính đến nay, hệ thống đã thực hiện hàng trăm ngàn lượt cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Đây là nỗ lực của Vietcombank và cơ quan chức năng trong việc tăng cường bảo vệ khách hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo diễn ra ngày càng tinh vi phức tạp, để đảm bảo an toàn, Vietcombank vẫn khuyến cáo khách hàng hãy luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin bảo mật dịch vụ, thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo rủi ro và hướng dẫn giao dịch an toàn của ngân hàng và cơ quan chức năng

Giả mạo tin nhắn

Đầu tháng 11-2025, Vietcombank cũng phát đi cảnh báo lừa đảo mạo danh tin nhắn SMS Vietcombank. Theo đó, gần đây, ngân hàng này tiếp tục nhận được phản ánh về việc kẻ gian gửi tin nhắn SMS giả mạo Vietcombank với nội dung thông báo điểm thưởng tích lũy sắp hết hạn và hướng dẫn khách hàng truy cập vào một đường dẫn để đổi quà hoặc nhận hoàn tiền với đặc điểm nhận dạng như sau:

Trong tin nhắn có chứa đường link bất thường như: https://j8sk.vip/doidiemVCB; https://j8sk.vip/doidiemvietcombank; https://j8sk.vip;…

Nếu bấm vào đường link trong tin nhắn, khách hàng được điều hướng đến trang website giả mạo Vietcombank và được yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn để đổi quà/nhận hoàn tiền từ điểm tích lũy.

Nếu khách hàng nhập các thông tin cá nhân, số thẻ, mã OTP, kẻ gian có thể lấy cắp thông tin để chi tiêu hoặc liên kết thẻ của khách hàng với thiết bị di động của đối tượng gian lận, từ đó chiếm đoạt tiền trong thẻ.

Đây là thủ đoạn lừa đảo, giả mạo tin nhắn thương hiệu đã được cơ quan chức năng và Vietcombank liên tục cảnh báo. Để đảm bảo an toàn tài sản của quý khách hàng, VIETCOMBANK TIẾP TỤC KHUYẾN CÁO TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG:

TUYỆT ĐỐI KHÔNG cung cấp các thông tin bảo mật (thông tin thẻ, mã OTP) cho bất kỳ ai. Vietcombank KHÔNG yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ dưới mọi hình thức.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG truy cập vào các đường link lạ được gửi qua thư điện tử, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Vietcombank KHÔNG gửi thư điện tử, tin nhắn có chứa đường link tới khách hàng.

Lưu ý đọc kỹ tin nhắn thông báo mã OTP để phát hiện dấu hiệu bất thường. Trong thông báo mã OTP luôn có thông tin về mục đích giao dịch thẻ và tên đơn vị phát sinh giao dịch thẻ.

Trong trường hợp khách hàng vô tình nhập thông tin thẻ vào website giả mạo, cần thực hiện khóa thẻ khẩn cấp bằng cách liên hệ với hotline 1900545413 hoặc truy cập ứng dụng VCB Digibank và thực hiện các thao tác như hướng dẫn tại đây.

Khách hàng chỉ liên hệ và nhận thông tin qua các kênh chính thức của Vietcombank. Đồng thời, khách hàng vui lòng thường xuyên theo dõi mục Cảnh báo rủi ro trên website chính thức của Vietcombank để được cập nhật thông tin về những thủ đoạn lừa đảo mới nhất, chung tay bảo vệ an toàn giao dịch trực tuyến.

