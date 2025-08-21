Căn cứ thông báo của Công an TP Hà Nội về thời gian cấm các phương tiện lưu thông trong tháng 8-2025 tại Hà Nội, để phân luồng giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) cho biết sẽ điều chỉnh thời gian giao dịch tiền mặt tại một số phòng giao dịch ở khu vực Hà Nội.

Cụ thể, thời gian dừng giao dịch tiền mặt tại quầy vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 21-8. Riêng các ngày 27 và 29-8, thời gian dừng giao dịch tiền mặt tại quầy lúc 14 giờ 30 phút.

Danh sách các phòng giao dịch Vietcombank điều chỉnh thời gian giao dịch tiền mặt tại quầy

Các phòng giao dịch của Vietcombank không thuộc danh sách phòng giao dịch điều chỉnh thời gian giao dịch tiền mặt hoạt động bình thường. Máy ATM và các giao dịch khác tại các phòng giao dịch điều chỉnh thời gian giao dịch tiền mặt vẫn phục vụ khách hàng.

Để thuận tiện và tránh gián đoạn giao dịch, Vietcombank khuyến nghị khách hàng sử dụng các kênh giao dịch số.