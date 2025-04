VietinBank có thay đổi về nhân sự

Kết thúc quý I/2025, tổng tài sản VietinBank ước tăng 3,9% so với cuối năm 2024; Dư nợ tín dụng ước tăng 4,7% so với cuối năm 2024; nguồn vốn huy động TT1 ước tăng 3,9% so với cuối năm 2024; Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 được kiểm soát ở mức 1,3%; Lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2024.