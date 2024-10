VietinBank công bố tân Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 vào ngày 17-10.

HĐQT VietinBank tặng hoa chúc mừng các Thành viên HĐQT mới. Ảnh: Nguyễn Nhị

Với sự nhất trí cao, đại hội đã thông qua nội dung quan trọng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cụ thể, ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Trần Mạnh Trung và ông Nguyễn Việt Dũng làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cùng ngày, tại Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, HĐQT VietinBank đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, tân thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029, kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc VietinBank, thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 17-10-2024.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2024, VietinBank tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực, cho thấy nền tảng phát triển vững chắc, cùng sự chủ động, linh hoạt của ngân hàng trong bối cảnh kinh doanh đầy thách thức. Một số chỉ tiêu ước tính riêng lẻ như sau: Tổng tài sản tăng 9,7% so với cuối năm 2023; dư nợ tín dụng tăng 9% so với cuối năm 2023, tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng của NHNN; nguồn vốn huy động tăng 7,9% so với cuối năm 2023; tỉ lệ nợ xấu (chưa bao gồm CIC) được kiểm soát ở mức 1,4%...



Cùng với đó, toàn hệ thống VietinBank tiếp tục đẩy nhanh chuyển đổi số toàn diện và thành lập Nhà máy số (Digital Factory), đem lại các sản phẩm số chất lượng, liên tục được cải tiến với thời gian nhanh chóng.

Nhằm chia sẻ khó khăn với các khách hàng chịu thiệt hại từ siêu bão Yagi (cơn bão số 3), VietinBank giảm lãi suất cho vay lên đến 2%/năm, với quy mô dư nợ dự kiến lên đến 100.000 tỉ đồng để hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng sớm ổn định cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cán bộ, đoàn viên, người lao động VietinBank đã quyên góp 10 tỉ 584 triệu đồng để ủng hộ đồng bào các tỉnh khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra. Tổng số tiền VietinBank đã quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 đến nay là trên 24 tỉ đồng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng chúc mừng tân lãnh đạo VietinBank

Ông Trần Minh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank, cho biết sau khi kiện toàn nhân sự cấp cao, VietinBank sẽ tiếp tục bám sát và tập trung triển khai đầy đủ, có kết quả các giải pháp trọng tâm đã đặt ra từ đầu năm để chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, nỗ lực đổi mới, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực hoạt động và tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống VietinBank mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững.