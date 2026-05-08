Vietnam Airlines công bố mở đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam - Sri Lanka

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vietnam Airlines công bố mở đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam - Sri Lanka

Dương Ngọc

(NLĐO)- Vietnam Airlines công bố đường bay thẳng TPHCM - Colombo đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có đường bay thẳng tới Sri Lanka

Ngày 8-5, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Thương mại - Đầu tư - Du lịch Việt Nam - Sri Lanka diễn ra tại Colombo nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietnam Airlines đã chính thức công bố mở đường bay thẳng kết nối TPHCM và Colombo dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tiến hành nghi thức công bố mở đường bay thẳng của Vietnam Airlines kết nối TPHCM và Colombo

Theo đó, từ tháng 10-2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng TPHCM - Colombo bằng máy bay Airbus A321 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Các chuyến bay khởi hành từ TPHCM vào thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật; chiều ngược lại từ Colombo vào thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy. Đường bay mới được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương giữa hai quốc gia. Thông qua trung tâm trung chuyển TPHCM, hành khách từ Sri Lanka có thể tiếp cận mạng bay rộng khắp của Vietnam Airlines tới Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Úc và nhiều điểm đến khác.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có đường bay thẳng tới Sri Lanka, mở ra bước tiến mới trong chiến lược phát triển mạng bay quốc tế của Hãng hàng không Quốc gia, đặc biệt tại khu vực Nam Á - thị trường giàu tiềm năng và đang tăng trưởng nhanh. Đây cũng là nỗ lực cụ thể của Vietnam Airlines trong việc mở rộng các kết nối hàng không mới, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch và hiện thực hóa chủ trương hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Việc thiết lập đường bay thẳng diễn ra trong bối cảnh nhu cầu di chuyển giữa Việt Nam và Sri Lanka tăng trưởng tích cực nhưng chưa có kết nối trực tiếp. Sri Lanka hiện là thị trường có dung lượng hành khách lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực Nam Á. Năm 2025, lượng khách giữa hai nước đạt hơn 38 ngàn lượt, tăng 17,5% so với năm trước. Riêng quý I/2026, thị trường ghi nhận mức tăng hơn 136%. Hiện nay, hành khách giữa hai nước phải nối chuyến qua các trung tâm trong khu vực, khiến thời gian di chuyển kéo dài.

Đường bay mới không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển và nâng cao trải nghiệm cho hành khách, mà còn mở ra cơ hội kết nối sâu rộng hơn giữa Việt Nam và khu vực Nam Á. Trong bối cảnh Sri Lanka ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của Nam Á, việc thiết lập đường bay thẳng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi khách hai chiều. Với lợi thế về thiên nhiên đa dạng, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và hệ thống nghỉ dưỡng ngày càng phát triển, Việt Nam được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều hơn dòng khách từ Sri Lanka cũng như các quốc gia Nam Á đến khám phá và trải nghiệm. Đồng thời, đường bay cũng tạo động lực mở rộng hợp tác thương mại, du lịch và giao lưu giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết: "Việc mở đường bay tới Colombo là bước đi quan trọng trong hợp tác hàng không giữa Việt Nam và Sri Lanka, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, tạo thuận lợi hơn cho giao thương, đầu tư và trao đổi du lịch giữa hai nước. Đường bay mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ lưu lượng hành khách hai chiều, đồng thời tăng cường kết nối giữa Việt Nam với khu vực Nam Á."

- Ảnh 2.

Việc mở đường bay tới Colombo là bước đi quan trọng trong hợp tác hàng không giữa Việt Nam và Sri Lanka

Nhân dịp này, Vietnam Airlines cũng ký kết nhiều biên bản hợp tác với các đối tác tại Sri Lanka nhằm phát triển thị trường, thúc đẩy du lịch và gia tăng lưu lượng khách.

Cụ thể, Vietnam Airlines và Saigontourist Group đã ký kết hợp tác với Cơ quan Phát triển Du lịch Sri Lanka, Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Sri Lanka và Hiệp hội các đại lý du lịch Sri Lanka. Các thỏa thuận tập trung vào xúc tiến điểm đến, tổ chức roadshow, phát triển sản phẩm du lịch trọn gói, mở rộng mạng bán và triển khai các chương trình quảng bá nhằm tăng trao đổi khách du lịch giữa hai nước.

Vietnam Airlines đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Harleys Group, đối tác Tổng đại lý bán vé và dịch vụ của hãng tại Sri Lanka, nhằm tăng cường phối hợp khai thác thị trường, phát triển hệ thống phân phối và hỗ trợ hoạt động thương mại cho đường bay.

Việc công bố đường bay thẳng TPHCM - Colombo tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines, đồng thời khẳng định vai trò của Hãng hàng không Quốc gia trong việc cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Qua đó, Vietnam Airlines tăng cường kết nối giữa Việt Nam với khu vực Nam Á, mang đến thêm lựa chọn thuận tiện cho hành khách, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa và du lịch giữa hai quốc gia.

Tin liên quan

Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ Đối tác Toàn diện

Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ Đối tác Toàn diện

(NLĐO)- Việt Nam và Sri Lanka đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Toàn diện, mở rộng phạm vi và mức độ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng thống Sri Lanka chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(NLĐO)- Sáng 8-5, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống.

Thủ tướng Sri Lanka ra sân bay đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(NLĐO)- Tại sân bay, đội tiêu binh danh dự đứng dọc thảm đỏ và nghệ sĩ Sri Lanka biểu diễn các điệu múa truyền thống chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Vietnam Airlines Sri Lanka mở đường bay thẳng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo