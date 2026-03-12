HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vietnam Airlines tăng chuyến bay châu Âu giữa biến động Trung Đông

Dương Ngọc

(NLĐO)- Vietnam Airlines cho biết sẽ tăng cường máy bay thân rộng để bổ sung gần 1.000 chỗ ngồi trên các đường bay châu Âu.

Đây là nỗ lực của Vietnam Airlines trong bối cảnh hoạt động khai thác các chuyến bay đến châu Âu bị hạn chế do ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông.

Vietnam Airlines tăng chuyến bay châu Âu giữa biến động Trung Đông - Ảnh 1.

Vietnam Airlines chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác, tăng cường sử dụng máy bay thân rộng trên các đường bay châu Âu nhằm bổ sung thêm gần 1.000 chỗ ngồi trong giai đoạn cao điểm

Trong tháng 3-2026, hãng điều chỉnh 11 cặp chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM và Munich sang khai thác bằng máy bay Airbus A350 có sức chứa lớn hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong giai đoạn cao điểm.

Từ ngày 28-2 đến 10-3, có 98 chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Đông của các hãng Qatar Airways, Emirates và Etihad Airways bị ảnh hưởng, ước tính khoảng 20.000 hành khách bị tác động.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết trong bối cảnh một số hãng hàng không Trung Đông tạm dừng khai thác, hãng đã điều chỉnh một số đường bay đến châu Âu và bổ sung khoảng 30 chuyến bay để giải tỏa lượng hành khách tồn đọng tại Việt Nam và chiều ngược lại.

Theo ông Trung, đây là rủi ro lớn đối với ngành hàng không nhưng cũng mở ra cơ hội cho các hãng bay Việt Nam. Khi các hãng hàng không Trung Đông tạm dừng khai thác, việc khôi phục hoạt động có thể mất nhiều thời gian ngay cả khi tình hình ổn định trở lại.

"Đây là cơ hội để thu hút thêm hành khách đến Việt Nam và từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển của khu vực. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, các hãng hàng không cần duy trì hoạt động khai thác ổn định và đảm bảo năng lực tài chính"- ông Trung nói.

Theo hãng, các chuyến bay đi châu Âu hiện được khai thác theo các hành lang bay thay thế, tránh các khu vực xung đột tại Trung Đông. Vietnam Airlines cho biết đang theo dõi diễn biến tình hình để chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác khi cần thiết.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, xung đột tại Trung Đông đang gây ảnh hưởng đến vận tải hàng không toàn cầu. Các chuyến bay từ Việt Nam đi châu Âu phải điều chỉnh hành trình để tránh không phận Iran, Iraq và các khu vực lân cận, khiến thời gian bay kéo dài thêm khoảng 10–15 phút mỗi chuyến và chi phí khai thác tăng khoảng 2.000 USD.

Trong khi đó, giá nhiên liệu JetA1 đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột. Điều này khiến các hãng hàng không gặp nhiều khó khăn khi chi phí sẽ đội lên 60-70%.

Cục Hàng không cho biết diễn biến xung đột còn phức tạp, có thể tiếp tục gây áp lực lên vận tải hàng không và hoạt động khai thác các đường bay quốc tế trong thời gian tới.

Trước xung đột Trung Đông leo thang, 3 hãng hàng không Qatar Airways, Emirates và Etihad Airways khai thác các đường bay kết nối từ Doha (Qatar), Dubai và Abu Dhabi (UAE) đến Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng; tổng tần suất trung bình khoảng 12 chuyến/ngày (tương đương 84 chuyến/tuần). Năm 2025 các hãng hàng không này vận chuyển gần 1,4 triệu lượt hành khách và hơn 151 ngàn tấn hàng hóa.


hàng không Vietnam Airlines Trung Đông bay châu Âu
