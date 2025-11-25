Vietravel sẽ rút hết vốn tại Vietravel Airlines

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP du lịch Vietravel vừa thông qua nghị quyết về việc thoái toàn bộ hơn 18,46 triệu cổ phần tại Công ty CP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) và sẽ được thực hiện trong năm 2025.

Giá trị giao dịch được xác định nhỏ hơn 10% tổng tài sản của doanh nghiệp, tương ứng tổng tài sản hơn 3.130 tỉ đồng, tính đến cuối quý 3-2025.

Đây là diễn biến mới nhất tại hãng hàng không lữ hành đầu tiên của Việt Nam. Nếu thương vụ thoái vốn thành công, Vietravel sẽ không còn là cổ đông của hãng hàng không này.



Vietravel sẽ thoái toàn bộ vốn góp tại hãng hàng không lữ hành Vietravel Airlines

Sau khi Vietravel thoái vốn toàn bộ, hãng hàng không này sẽ còn lại một số cổ đông lớn gồm T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM… Ông Đỗ Vinh Quang (con trai Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Đỗ Quang Hiển) hiện là Chủ tịch HĐQT của Vietravel Airlines.

Trước đó, hồi tháng 6-2025, Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Vietravel Airlines với sự xuất hiện một loạt cổ đông lớn gồm: T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM, Tập đoàn Vietravel, Công ty CP Du lịch Vietravel, đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỉ đồng, cùng cam kết đồng hành của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Kế hoạch tăng vốn dự kiến hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2026, nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng mạnh mẽ đội máy bay và quy mô hoạt động của hãng.



Vietravel Airlines được hình thành trên cơ sở đề án mà Công ty Vietravel xây dựng từ năm 2018, với mục tiêu phát triển mô hình tích hợp "lữ hành – hàng không – dịch vụ".

Tháng 4-2020, Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, mở đường để hãng chính thức nhận giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không vào tháng 12 cùng năm. Đầu năm 2021, Vietravel Airlines thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên, vận hành đội bay Airbus A321 và đặt mục tiêu khai thác các đường bay nội địa kết hợp các tuyến phục vụ tour du lịch.

Tuy nhiên, giai đoạn 2022–2023, hãng đối mặt nhiều khó khăn khi giá nhiên liệu tăng mạnh, chi phí khai thác leo thang, trong khi nhu cầu thị trường phục hồi không đồng đều sau dịch COVID-19. Áp lực tài chính buộc Vietravel phải từng bước giảm tỉ lệ sở hữu để tái cơ cấu dòng tiền và tập trung vào hoạt động cốt lõi là lữ hành.

Từ tháng 4-2025, ông Nguyễn Quốc Kỳ, nhà sáng lập kiêm chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, đã không tham gia vào HĐQT hãng hàng không này nhiệm kỳ mới, mở đường cho sự suất hiện của các cổ đông mới.

Vietravel Airlines vừa thực hiện thành công chuyến bay charter đầu tiên trong chuỗi chuyến bay kết nối Hà Nội - Hoàng Sơn (Trung Quốc), đánh dấu hành trình nỗ lực mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế đến các thị trường gửi khách lớn của Việt Nam trong năm 2025.





