Viettel TV360 sẽ là đơn vị phát sóng độc quyền Bundesliga tại Việt Nam

Ngày 12-8, Tổng công ty Viễn thông Viettel Telecom chính thức công bố là đơn vị phát sóng độc quyền toàn bộ giải bóng đá Bundesliga tại Việt Nam trong 3 mùa liên tiếp, từ 2025 đến 2028.

Thông qua hợp tác trực tiếp với Bundesliga International (DFL), TV360 sẽ mang đến cho người hâm mộ trọn vẹn 306 trận đấu mỗi mùa, đồng thời mở ra cơ hội kết nối giữa các tài năng bóng đá Việt Nam và những câu lạc bộ hàng đầu nước Đức.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom, chia sẻ: "Bằng lợi thế độc quyền, nền tảng công nghệ hiện đại và hệ sinh thái số toàn diện, TV360 cam kết không chỉ phát sóng Bundesliga mà còn tạo nên một hành trình sống trọn cùng đam mê bóng đá Đức cho người Việt".

Ông Peer Naubert, Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tiếp thị của Bundesliga International, cho biết: "Trong 5 năm qua, số lượng người hâm mộ Bundesliga tại Việt Nam tăng hơn 1/3, minh chứng cho đam mê mãnh liệt với bóng đá của đất nước này. Với Viettel, chúng tôi có cơ hội mở rộng phạm vi tiếp cận và đưa người hâm mộ Việt Nam đến gần hơn với các câu lạc bộ, cầu thủ và những câu chuyện làm nên sự đặc biệt của Bundesliga."

Cũng tại sự kiện, TV360 cho biết sẽ sản xuất và phát sóng độc quyền series "Hành trình tới Bundesliga" ghi lại quá trình cầu thủ trẻ, huấn luyện viên của CLB Thể Công - Viettel sang Đức, tham gia tập huấn, trải nghiệm môi trường bóng đá đỉnh cao tại các CLB thuộc Bundesliga.

TV360 còn triển khai hàng loạt ưu đãi đặc biệt cho khách hàng trong mùa giải Bundesliga. Tiêu biểu là chương trình khuyến mãi lớn "Xem Bundesliga - Săn vé đi Đức cùng TV360" từ ngày 12-8 đến 12-11.