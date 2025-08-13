HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Viettel TV360 sẽ là đơn vị phát sóng độc quyền Bundesliga tại Việt Nam

Tin-ảnh: Hoàng Nguyễn

(NLĐO)- TV360 là đơn vị phát sóng độc quyền toàn bộ giải bóng đá Bundesliga tại Việt Nam trong 3 mùa liên tiếp, từ 2025 đến 2028.

Ngày 12-8, Tổng công ty Viễn thông Viettel Telecom chính thức công bố là đơn vị phát sóng độc quyền toàn bộ giải bóng đá Bundesliga tại Việt Nam trong 3 mùa liên tiếp, từ 2025 đến 2028.

Viettel TV360 sẽ là đơn vị phát sóng độc quyền Bundesliga tại Việt Nam- Ảnh 1.

TV360 là đơn vị phát sóng độc quyền toàn bộ giải bóng đá Bundesliga tại Việt Nam trong 3 mùa liên tiếp, từ 2025 đến 2028

Thông qua hợp tác trực tiếp với Bundesliga International (DFL), TV360 sẽ mang đến cho người hâm mộ trọn vẹn 306 trận đấu mỗi mùa, đồng thời mở ra cơ hội kết nối giữa các tài năng bóng đá Việt Nam và những câu lạc bộ hàng đầu nước Đức.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom, chia sẻ: "Bằng lợi thế độc quyền, nền tảng công nghệ hiện đại và hệ sinh thái số toàn diện, TV360 cam kết không chỉ phát sóng Bundesliga mà còn tạo nên một hành trình sống trọn cùng đam mê bóng đá Đức cho người Việt".

Ông Peer Naubert, Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tiếp thị của Bundesliga International, cho biết: "Trong 5 năm qua, số lượng người hâm mộ Bundesliga tại Việt Nam tăng hơn 1/3, minh chứng cho đam mê mãnh liệt với bóng đá của đất nước này. Với Viettel, chúng tôi có cơ hội mở rộng phạm vi tiếp cận và đưa người hâm mộ Việt Nam đến gần hơn với các câu lạc bộ, cầu thủ và những câu chuyện làm nên sự đặc biệt của Bundesliga."

Cũng tại sự kiện, TV360 cho biết sẽ sản xuất và phát sóng độc quyền series "Hành trình tới Bundesliga" ghi lại quá trình cầu thủ trẻ, huấn luyện viên của CLB Thể Công - Viettel sang Đức, tham gia tập huấn, trải nghiệm môi trường bóng đá đỉnh cao tại các CLB thuộc Bundesliga.

TV360 còn triển khai hàng loạt ưu đãi đặc biệt cho khách hàng trong mùa giải Bundesliga. Tiêu biểu là chương trình khuyến mãi lớn "Xem Bundesliga - Săn vé đi Đức cùng TV360" từ ngày 12-8 đến 12-11.

Tin liên quan

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phát sóng toàn bộ vòng chung kết Euro 2024

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phát sóng toàn bộ vòng chung kết Euro 2024

(NLĐO) – Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) công bố chính thức việc phát sóng toàn bộ vòng chung kết Euro 2024 trên các kênh sóng của đài.

Euro 2025: Tây Ban Nha hạ Đức ở hiệp phụ, lần đầu vào chung kết

(NLĐO) - Bàn thắng duy nhất của Aitana Bonmatí giúp Tây Ban Nha đánh bại Đức sau 120 phút so tài nghẹt thở, lần đầu tiên tham dự một trận chung kết Euro.

Euro 2025: 10 tuyển thủ Đức ngược dòng nghẹt thở, hạ Pháp vào bán kết

(NLĐO) - Thi đấu thiếu người hơn 110 phút, tuyển nữ Đức vẫn kiên cường cầm hòa 1-1 trước khi hạ Pháp 6-5 ở loạt đá luân lưu, giành vé vào bán kết Euro 2025.

