Vinamilk hòa nhịp cùng ngày hội non sông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vinamilk hòa nhịp cùng ngày hội non sông

Bài và ảnh: Bình Minh

Những khoảnh khắc đẹp cùng Vinamilk trong ngày hội non sông

Ngày 2-9, Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hàng vạn bước chân diễu binh hùng dũng, triệu ánh mắt tự hào và những nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp thủ đô như viết tiếp câu chuyện hào hùng của dân tộc. Hòa chung nhịp đập tự hào ấy, Vinamilk hiện diện như một phần thân quen của mọi gia đình Việt, tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho ngày hội lớn của non sông.

Vinamilk hòa nhịp cùng ngày hội non sông- Ảnh 1.

Vinamilk trân trọng trao những món quà dinh dưỡng

Chưa bao giờ Hà Nội lại sôi động và tràn đầy sức sống như những ngày này. Từ những con phố nhỏ đến những đại lộ rộng lớn, không khí rộn ràng của ngày hội non sông lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Người dân khắp mọi lứa tuổi, từ các cụ già đến những em nhỏ, từ người đi làm đến học sinh, sinh viên, ai nấy đều mang trên mình niềm hân hoan, háo hức.

Vinamilk hòa nhịp cùng ngày hội non sông- Ảnh 2.

Sau khi tiếp dinh dưỡng tại các điểm tiếp ứng của Vinamilk, đoàn diễu hành tiếp tục nhiệm vụ trong sự cổ vũ của người dân hai bên đường

Gần 50 năm đồng hành cùng người Việt, Vinamilk không chỉ là thương hiệu sữa quốc dân mà còn là biểu tượng của sự gắn bó xuyên thế hệ. Vừa được Brand Finance vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới, Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế không chỉ trên thị trường quốc tế, mà trong chính trái tim người Việt – bằng những hành động gần gũi, thiết thực và đầy yêu thương như trong ngày hội non sông hôm nay.

Một số hình ảnh trong ngày hội non sông

Vinamilk hòa nhịp cùng ngày hội non sông- Ảnh 3.

Mỗi góc phố như được khoác lên tấm áo mới, lấp lánh sắc màu của niềm tự hào, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng cảm nhận được nhịp đập của một thành phố không ngủ, đang hòa cùng nhịp thở của toàn dân trong ngày hội lớn của đất nước.

Vinamilk hòa nhịp cùng ngày hội non sông- Ảnh 4.

Từ tờ mờ sáng, 15 điểm tiếp ứng dinh dưỡng của Vinamilk dọc các tuyến đường trọng yếu đã vận chuyển đầy đủ sản phẩm, đón chào người dân ghé qua.

Vinamilk hòa nhịp cùng ngày hội non sông- Ảnh 5.

Các đại biểu của Khối Văn hóa - Thể thao tranh thủ tiếp ứng dinh dưỡng trong giờ giải lao. Nước mát, sữa ngon và giàu dinh dưỡng của Vinamilk giúp mọi người tràn đầy năng lượng suốt lễ diễu hành.

Vinamilk hòa nhịp cùng ngày hội non sông- Ảnh 6.

Các bạn trẻ chia sẻ rằng các bạn ấn tượng với mẫu mã bao bì của các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk. Các bạn cảm thấy rất vui và tự hào khi hôm nay được "diễu hành" cùng thương hiệu sữa quốc dân trong ngày vui toàn dân.

Vinamilk hòa nhịp cùng ngày hội non sông- Ảnh 7.

Tranh thủ selfie với sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk.

Vinamilk hòa nhịp cùng ngày hội non sông- Ảnh 8.

Tình bạn và tình yêu tổ quốc luôn đong đầy trong tim các bạn trẻ Việt Nam.

Vinamilk hòa nhịp cùng ngày hội non sông- Ảnh 9.

Nhiều đại gia đình đã đến với ngày hội lớn của non sông để con được chứng kiến, được cảm nhận và bắt đầu yêu tổ quốc từ những điều giản dị nhất.

Vinamilk hòa nhịp cùng ngày hội non sông- Ảnh 10.

Những mầm non tham gia ngày hội lớn của dân tộc. Những chủ nhân tương lai của đất nước đang được chăm sóc đủ đầy, bằng dinh dưỡng và tri thức; bằng tình yêu, sự gìn giữ và niềm tin của cả một dân tộc dành cho tương lai.

Vinamilk hòa nhịp cùng ngày hội non sông- Ảnh 11.

Đó không chỉ là sự tiếp sức về thể chất mà còn là một cách Vinamilk lan tỏa thông điệp: Đồng hành cùng đất nước không chỉ bằng thương hiệu, mà bằng tinh thần và trách nhiệm với cộng đồng.

Vinamilk hòa nhịp cùng ngày hội non sông- Ảnh 12.

Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc của Vinamilk – từ sữa tươi tiệt trùng, sữa hạt đến nước trái cây, nước dừa tươi, nước đóng chai – được chuẩn bị kỹ lưỡng, trao đi bằng cả sự trân trọng.

Vinamilk ngày hội non sông thương hiệu sữa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo