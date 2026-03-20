Giáo dục Sau bục giảng

VinFast tặng trường đào tạo nghề xe VF8, tìm nhân lực cho 600 xưởng dịch vụ

Huế Xuân

(NLĐO) - Việc trao tặng dòng xe điện thông minh VF8 được xem là bước đi chiến lược của VinFast trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Sáng 20-3, lễ trao tặng ô tô điện VinFast phục vụ công tác đào tạo được tổ chức tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TPHCM). Tại đây, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã trao tặng một xe ô tô điện VinFast VF8 để phục vụ công tác giảng dạy và thực hành công nghệ ô tô hiện đại cho nhà trường.

Ông Nguyễn Viết Hơn, Trưởng Phòng vận hành Hậu mãi ô tô Miền Nam 1 (VinFast), nhấn mạnh việc trao tặng dòng xe điện thông minh VF8 không chỉ đơn thuần là hỗ trợ thiết bị thực hành mà còn gửi gắm kỳ vọng vào thế hệ kỹ sư tương lai.

Tặng xe VF8, VinFast "đặt hàng" nhân lực cho mạng lưới 600 xưởng dịch vụ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Viết Hơn, Trưởng Phòng vận hành Hậu mãi ô tô Miền Nam 1 (VinFast), chia sẻ về định hướng hợp tác cũng như những kỳ vọng to lớn dành cho thế hệ kỹ sư tương lai của nhà trường.

Tặng xe VF8, VinFast "đặt hàng" nhân lực cho mạng lưới 600 xưởng dịch vụ - Ảnh 2.

Nhiều sinh viên được tiếp thêm động lực sau khi nghe đại diện VinFast chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp

Tính đến năm 2025, hệ thống xưởng dịch vụ của VinFast với hơn 300 cơ sở đang là hệ thống lớn nhất tại Việt Nam. Theo kế hoạch, năm 2026, VinFast sẽ tiếp tục mở rộng quy mô lên hơn 600 xưởng.

TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết trong ngoài xe điện, trường cũng tiếp nhận thêm những tài liệu kỹ thuật phục vụ giảng dạy xe điện VinFast mới nhất hiện nay. 

Điều này không chỉ giúp hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo mà còn tạo điều kiện để người học tiếp cận công nghệ mới, nâng cao kỹ năng thực hành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Tặng xe VF8, VinFast "đặt hàng" nhân lực cho mạng lưới 600 xưởng dịch vụ - Ảnh 3.

Nhà trường cam kết sử dụng thiết bị được tài trợ đúng mục đích và hiệu quả, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng tay nghề.

Tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, nhiều năm liền ngành công nghệ kỹ thuật ô tô dẫn đầu điểm chuẩn đầu vào. Năm 2026, trường tuyển sinh ở 23 ngành với 4.800 chỉ tiêu.


Sáng 21-3, "Đưa trường học đến thí sinh" tại Tây Ninh

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" sẽ được Báo Người Lao Động tổ chức tại Trường THPT Tây Ninh, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh sáng 21-3.

Trường Đại học Cửu Long đẩy mạnh hợp tác với các đối tác tại Nhật Bản

(NLĐO) - Dịp này, Trường Đại học Cửu Long phối hợp cùng đoàn công tác đến từ Nhật Bản tổ chức buổi giao lưu văn hóa nghệ thuật

Sở GD-ĐT TPHCM chốt quy định tuyển sinh trường tư

(NLĐO)- Theo Sở GD-ĐT TPHCM, từ năm học 2026 -2027, việc đăng ký tuyển sinh của các trường tư thục thực hiện theo quy định của sở

